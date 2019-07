Milovníci koupání naleznou v Hluboké nad Vltavou moderní městské koupaliště na levém břehu řeky Vltavy pod zámkem v Podskalí, poblíž vyústění cyklotrasy z Českých Budějovic. Koupaliště je součástí sportovního areálu a svým návštěvníkům nabízí nejen vodní atrakce, ale i dětský koutek s houpačkami či beachvolejbalové hřiště s možností zapůjčení míče a sítě. V areálu koupaliště, které provozuje Město Hluboká je i provozovna rychlého občerstvení.

„Máme zde velký bazén s téměř sedmdesát metrů dlouhým tobogánem a masážními lůžky i dětský bazén s půlmetrovou hloubkou se skluzavkou a vodním hříbkem,“ popisuje správce koupaliště Roman Rákosník.

Přestože je koupaliště vybaveno veškerým komfortem včetně umýváren se sprchami a převlékárnami se skříňkami pro úschovu věcí návštěvníků a travnatou plochou u řeky se slunečníky, ceny vstupného už několik let zachovává a nezvyšuje. „Vstupné držíme pořád stejné. Dospělí zaplatí za celý den šedesát korun a děti do šesti let desetikorunu,“ potvrzuje správce Rákosník. Koupaliště, které je otevřené od 10 do 19 hodin, je zkrátka ideálním místem, kam lze během horkých letních dnů vyrazit s celou rodinou.

Výrazně kratší otevírací dobu pro veřejnost má pětadvacetimetrový venkovní bazén v areálu Sporthotelu Barborka, který je v lese necelý kilometr od zámku. Přívlastek “sport” má tento hotel zcela zaslouženě, neboť se může vedle bazénu pochlubit i saunou, dvěma hřišti pro míčové sporty i ping-pongovými stoly.

„Ačkoliv upřednostňujeme naše hotelové hosty, bazén otevíráme veřejnosti odpoledne vždy od 13 do 18 hodin,“ uvádí provozní hotelu Martin Smetana. Dospělí zaplatí za návštěvu bazénu v uzavřeném areálu stokorunu a děti šedesát korun.

Pokud ale někdo stále dává přednost přírodním koupalištím, na Hluboké může navštívit pláž s nově nainstalovaným molem na břehu Vltavy ve sportovně relaxačním areálu, který nabízí i příjemné posezení na terase restaurace v prostředí nádherné přírodní lokality s výhledem na hlubocký zámek.

„Po zkušenostech s enormními horky v loňském roce jsme obohatili nabídku půjčovny. Návštěvníci našeho areálu jistě uvítají možnost zapůjčení vodních atrakcí,“ přiblížil nabídku služeb ředitel areálu a předseda destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný. „Pořídili jsme šlapací kajaky, přikoupili padlleboardy. Zájemci si mohou u nás zahrát i plážový volejbal na čtyřech upravovaných hřištích,“ dodal David Šťastný.