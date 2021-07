Nechyběla na ní řada krumlovských umělců, dokonce ani sám Otakar Božejovský, první Čapkův nakladatel, majitel světově známého nakladatelství Bohem Press, které s Jindrou Čapkem spolupracuje.

„Výstava Svět fantazie Jindry Čapka byla připravena už na prosincový termín, ale kvůli covidu byla slavnostně otevřena až nyní,“ připomněl za organizátory Jan Vozábal, ředitel Městského divadla Český Krumlov. „Zahájení výstavy předcházela i rekonstrukce některých prostor klášterů, zvětšili jsme výstavní prostory o několik set metrů.“

„Toto je naše největší výstava,“ doplnil ho Ivo Janoušek, místostarosta Českého Krumlova a pracovník klášterů. „Jakou jsme kdy v klášterech měli. Má tři hlavní organizátory – Městské divadlo, město Český Krumlov, Střední umělecko průmyslovou školu sv. Anežky České, která se zasloužila o umělecké ztvárnění výstavy, stejně jako o podobu plakátu. Díky této spolupráci vznikla i řada dalších programů, protože tato výstava je učena i dětem, proto si ji mohou projít hravou formou.“

Výstava vznikla v roce 2021, přesně 40 let od úplně první knížky Jindry Čapka, kterou namaloval pro nakladatelství Bohem press ve švýcarském Curychu. Díla, která jsou ve výstavních prostorách ke spatření, z velké části zapůjčil Jindra Čapek a také Otakar Božejovský ze své podivuhodné sbírky.

„Děkuji městu za tento krásný prostor, protože když jsem tu byl poprvé, připomínalo to tady invalidovnu v Archandělsku,“ ohodnotil s humorem sobě vlastním Otakar Božejovský. „Teď je z toho nádherný podnik, což kromě peněz chtělo i vkus, a líbí se mi, že město Český Krumlov je tak šíleně kulturní.“ Světoznámý nakladatel dětských knih nezapomněl na okamžik, kdy se s Jindrou Čapkem setkal poprvé: „U mých dveří v Curychu zazvonil mladý muž: Já jsem Jindra Čapek a nesu vám ukázat mé kresby. Podal mi šest malinkých černobílých ilustrací namalovaných tužkou. Na jednom bylo kopyto koně s kusem nohy, na druhém celá noha koně, pak portrét s náhubkem a podobně. Poznal jsem z toho, že umí perfektně kreslit, což je u malíře to nejdůležitější (smích), a že v těch malých kresbičkách byla spousta poezie. To je pro dětské knížky to nejdůležitější. Neboť ilustrace v knihách jsou pro děti výstava obrazů, které je vychovávají k estetickému cítění. Vytáhl jsem ze šuplíku text, a on mi k té knížce namaloval obrázky. Když jsme to vydali, vyšlo to v třiceti jazycích. Ta knížka měla veliký úspěch. Udělala díru do světa. Dostala první cenu, když se dostala mezi deset nejlepších knížek v jižní Americe. Čehož si považuju. Jihoamerická ilustrace není známá v Evropě, ale oni mají perfektní kreslíře v Argentině, Mexiku i Brazílii. A pak kniha dostala ještě řadu dalších ocenění.“

Jindra Čapek ale spolupracuje i s Josefem Krčkem nebo spisovatelem Davidem Žákem. „S Josefem Krčkem jsme udělali dvě knihy,“ řekl Jindra Čapek. „A dvě knížky také s Davidem Žákem a další kniha už je na cestě. Bude to taková novodobá Foglarovka. Moc se na tu práci těším.“

Výstavu Svět fantazie Jindry Čapka, která je plná pohádkových příběhů, tajuplných krajin, pitoreskních postav, zvířat či nadpřirozených bytostí si nenechte ujít, navštívit ji můžete do Tří králů. Doprovází ji zábavně poznávací program pro malé i velké návštěvníky. Potěšíte se například výjevy z Příběhů tisíce a jedné noci, Kubuly a Kuby Kubikuly nebo z Pinocchiova dobrodružství.