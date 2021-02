Zdroj: Deník

V seriálu Deník na návštěvě se tento týden redakce zastavila v Záboří. Vedením kroniky zastupitelstvo v roce 2007 pověřilo Marii Bočkovou.

„Je to pro mne čest, neboť k tomuto kraji mám osobní vztah a mám zde své kořeny. Oba moji rodiče pochází z vesnice Radošovice, která je vzdálená tři kilometry od Záboří. A často mi o historii tohoto kraje vyprávěli,“ říká o svém vztahu k malebnému koutu jižních Čech Marie Bočková. Nyní žije v Dobčicích, vesnici patřící pod Záboří. Sama vyrostla nedaleko – ve Chvalovicích.

A jak se vrátila do rodného regionu? „Po pětadvaceti letech bydlení v Českých Budějovicích jsme si s manželem koupili v roce 1994 statek v Dobčicích,“ vzpomíná Marie Bočková. Během 26 let rekonstruovali nemovitost, která je kulturní památkou, a kronikářka i tím oživila pouto ke kraji pod Vysokou Bětou, dominantou okolí. Podle Marie Bočkové se jí k práci pro obec hodí i její profese. „Jsem daňová poradkyně a auditorka, a tak snad mám předpoklady k vedení kroniky, neboť i tady se uplatňuje nezávislost v hodnocení situace, věcnost a objektivita,“ říká s úsměvem sympatická dáma.

„Na druhé straně se snažím do vedení kroniky vnést trochu citového vztahu k tomuto kraji a lidem, tak jak se mi to líbí, když si přečtu kroniky mého předchůdce pana Vlastimila Mráze z Lipanovic. Kroniku vedl čtyřicet let a do svého popisu místních událostí vnášel i kus svého srdce,“ zdůrazňuje obdiv k předchůdci Marie Bočková.

Zábořská kronika je v češtině vedena od roku 1945. Německou historii obce zastupuje dílo vydané potomky někdejších německých obyvatel před několika lety. Například Václav Čejka v letech 1945 až 1958 českou kroniku opatřil i umnými perokresbami. Zápisy jsou také dílem Rudolfa Horažďovského či Olgy Petráškové.