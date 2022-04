„Provedenou nouzovou vakcinaci považujeme za jednoznačný úspěch, jde totiž o geneticky významný a jediný šlechtitelský chov českých hus v ČR svého druhu. Právě proto SVS využila možnosti udělit chovu výjimku a souhlasila s nouzovou vakcinací, aby se zamezilo opakovanému zavlečení nákazy do chovu,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Druhá vakcinace se v uvedeném chovu hus uskutečnila 18. března, posléze veterinární inspektoři odebrali vzorky (kloakální výtěry). 31. března informoval Státní veterinární ústav o negativním výsledku vyšetření všech odebraných vzorků na ptačí chřipku. K 1. dubnu tudíž Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj ukončuje veškerá mimořádná veterinární opatření ke dvěma ohniskům na Novohradsku. To znamená, že husy mohou opět být vypuštěny do venkovních výběhů chovů a končí také veškerá omezení přemísťování hus do chovů a z chovů.

Na základě vakcinačního plánu byla provedena vakcinace ve dvou dávkách na hospodářstvích v Byňově a v Údolí u Nových Hradů u celkem 818 vybraných hus vedených jako genetický zdroj. Vakcinace snižuje riziko přenosu infekce, chrání před těžkým klinickým průběhem a snižuje množství vylučovaného viru při onemocnění. Nouzová vakcinace se používá u přesně definované populace v daném místě po určitou dobu a podmínkou je přesná identifikace jednotlivých zvířat.

Plošná vakcinace drůbeže proti ptačí chřipce je obecně v EU zakázána. Legislativa udělení výjimky umožňuje jen v odůvodněných případech, mezi něž patří např. genetické rezervy. Vakcinace proti ptačí chřipce je komplikovaná a nestandardní, jednak je to z důvodu variability viru, což může mít vliv na účinnost vakcíny a taky z důvodu ovlivnění systému sledování ptačí chřipky, protože nelze odlišit postvakcinační a postinfekční protilátky.

V uvedeném chovu hus se ptačí chřipka potvrdila loni v listopadu. Jedná se přitom o jediný šlechtitelský chov hus v ČR s padesátiletou tradicí. V chovu se tehdy vyskytovalo 5000 hus a postupně muselo být utraceno cca 4100 ptáků. Na základě dohody s chovatelem se vyselektovaly husy z několika linií, které nebyly utraceny, a které byly individuálně vyšetřeny s negativním výsledkem.

Zdroj: Státní veterinární správa