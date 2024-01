/VIDEO/ Ve čtvrtek dopoledne nejvíc v Jihočeském kraji foukalo u Temelína. Hasiči měli po rušné středě klidnější dopoledne. V Českém Vrbném u Českých Budějovic si vítr pohrál s velkoplošným poutačem. Podívejte se na video.

Vítr u vodáckého areálu v Českém Vrbném u Českých Budějovic. | Video: Edwin Otta

Skoro na rychlost 19 metrů za vteřinu se dostal v poryvech vítr ve čtvrtek dopoledne v jižních Čechách, to znamená kolem 70 kilometrů v hodině. To sice nepřekonalo více než 90 kilometrů za hodinu ze středy třeba z Vyššího Brodu, ale pořád to dokázalo potrápit například chodce.

Podle Markéty Augustinové z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Jihočeském kraji foukalo ve čtvrtek dopoledne nejvíce v Temelíně. Tam byla rychlost v poryvech až 18,9 metru za vteřinu, to jest 68 kilometrů za hodinu. V Kocelovicích naměřili meteorologové 18,2 metru za vteřinu a pak v Rožmitále pod Třemšínem 17,9 metru za vteřinu. V Českých Budějovicích vítr dosáhl za dopoledne nejvyšší rychlosti „jen“ 13,4 metru za vteřinu.

Hasiči u stromů a plechů

Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Venduly Matějů se středeční zásahy v součtu dne a večera dostaly až na tři desítky kvůli vichru. Nejvíce byly postižené okresy Prachatice, Strakonice a České Budějovice. Většinou šlo o popadané stromy. „Ve dvou nebo třech případech se jednalo o plechy na střechách,“ doplnila Vendula Matějů. Po půlnoci už hasiči žádný zásah kvůli vichru neevidovali.

V Českých Budějovicích ukázal svou sílu vítr například ve sportovním vodáckém areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. Utrhl zde některé velkoplošné reklamní poutače a dokonale „roztančil“ slalomové branky na slalomářském kanálu, jak můžete vidět na videu.

Vítr zeslábne, pozor na mráz

Ve čtvrtek a v pátek už by měl vítr zvolna slábnout. Přechodně zafouká více ještě v pátek večer při přechodu studené fronty. Podle Markéty Augustinové se k ránu ještě mohou objevit mrazíky. V pátek až - 2 °C a v sobotu ráno také. Denní teploty budou v pátek až 10 °C a v sobotu až kolem 7 °C. V pátek odpoledne budou přeháňky ustávat, ale nad 600 metrů ještě může déšť přecházet ve sněžení a sobota má být beze srážek.