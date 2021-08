Likvidace polomů se dotkla i projektu, který podporuje výskyt ohroženého páchníka hnědého. Práce na Vrbenských rybnících budou ještě nějaký čas pokračovat. Veřejnost by měla dbát opatrnosti.

Polomy u Vrbenských rybníků v Českých Budějovicích znamenají tisíce metrů čtverečních dřeva. Likvidují je pracovníci Krajského školního hospodářství, | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Zatímco v ulicích jihočeské metropole pomalu finišuje úklid stromů, které poškodila nedávná vichřice, tak v lokalitě Vrbenských rybníků jsou práce v plném proudu. První na řadě bylo totiž podle náměstka primátora Iva Moravce město. Celkem se odhaduje, že ve městě padlo zhruba tisíc kubíků dřeva a v porostech, které spravují Lesy a rybníky města Českých Budějovic přibližně také tolik. "Není to velká katastrofa, ale je to problém," říká k následkům vichřice Ivo Moravec s poukazem na to, že se třeba naštěstí nikomu nic nestalo.