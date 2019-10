Panský dvůr Švamberk bourat nechceme. Takový vzkaz jasně vyslalo mnoho lidí, kteří se účastnili nedělní debaty o zamýšleném vzniku průmyslové zóny na místě historického objektu. Diskuzi vedli členové skupiny Stop průmyslové zóně Švamberk v kulturním domě v Neplachově s příchozími hosty. Dorazily desítky lidí z blízkého okolí Neplachova a Ševětína. S cílem zabránit tomu, aby mezi obcí a městysem vznikl skladový a výrobní areál. Ten je situovaný na úrodné půdě.

Stáňa Skřičková Jírovcová, která je členkou skupiny Stop průmyslové zóně Švamberk, sdělila, že záměr objevili zveřejněný na úřední desce městyse Ševětín. „K němu jsme se dostali skrze stránky životního prostředí. Vyděsilo nás to, a tak jsme se rozhodli, že se připojíme k probíhajícímu připomínkovému řízení. Podávali jsme připomínky, sepsali jsme petici, kterou jsme poslali na krajský úřad. Kolem petice se vytvořila skupina lidí, kteří s tímto záměrem nesouhlasili a ptali se nás, co se tu bude dít. Proto jsme uspořádali tuto schůzku,“ vysvětlila. „Co se týče průmyslové zóny, chápeme, že Ševětín se o její vznik snaží. Je fajn vytvořit pracovní místa, ale zarazil nás obrovský rozsah,“ líčila s tím, že v areálu má pracovat 2000 lidí.

Podaří se zachránit historický dvůr Švamberk, který teď lidem mizí před očima? Budoucnost objektu ležícího mezi Neplachovem a Ševětínem byla tématem diskuze, která se v neděli konala v neplachovském kulturním domě. Místo dvora Švamberk má vyrůst logistický areál. Objekt vlastní společnost C.D.K.K. Investment. Její zástupce František Jelen uvedl, že logistický areál má vzniknout v místě, kde to umožňuje územní plán. „Pro tento záměr jsme se rozhodli v roce 2015 v době, kdy území zůstávalo ladem,“ sdělil. „Náš záměr jsme prezentovali na úředních deskách,“ doplnil.

Moderátor Filip Skřička se doptal veřejnosti: „Stačí vám tato odpověď?“ „Ne, nestačí!“ ozývalo se z publika. Dále se o slovo hlásila i obyvatelka Ševětína. „Jmenuji se Valešová, jsem důchodkyně. Já osobně bych se přimlouvala, kdybyste tam postavili hospic,“ přidala. Z řad publika také zaznělo: „Co jste udělali pro to, aby místní byli o záměru informováni? Co udělali ševětínští politici pro to, aby se zeptali lidí, jestli s tím souhlasí?“

Starostka Ševětína Romana Hajská již před touto schůzí, které se v neděli také zúčastnila, pro Deník uvedla, že vybudování průmyslové zóny zajistí do rozpočtu městyse nemalé navýšení příjmů. Peníze prý chtějí Ševětínští využít například na rekonstrukci vnitřních prostor školy, výstavbu hasičské zbrojnice, seniorského domu i na další akce, které by jinak, než bez úvěrového krytí, podle starostky nebylo možno realizovat.

Starosta nedaleké obce Dynín Josef Pumpr je plánem znepokojený. „Myslím si, že to, co se tady plánuje, sem skutečně nepatří. Je to záměr developerů, což jim nezazlívám, ale zazlívám zastupitelstvu Ševětína, že toto připustili. A že veřejná diskuze proběhla jen na minimální úrovni. Stalo se jen to, co být muselo, ale nestalo se nic navíc. Myslím si, že pořád platí staré přísloví: Hlas lidu, hlas boží,“ shrnul.

Starosta obce Neplachov Luboš Zasadil se k situaci již dříve vyjádřil: „Je to velice smutná událost. Dvůr je zhruba tři sta let starý a už můj táta na něj hezky vzpomínal. Do záboru komunisty tady bývala i šlechtitelská stanice na obilí.“