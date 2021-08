Od pondělí 19. července začala v Českých Budějovicích oprava mostu v ulici Generála Píky.

Pracuje se zde pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Most se nachází těsně před křižovatkou ulic Generála Píky a Nádražní ulice na komunikaci I/34, což ovlivňuje především řidiče, kteří přijíždějí od Lišova do jihočeské metropole. Neprojedou totiž od železničního viaduktu v ulici Generála Píky směrem do centra města. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD se na mostě začaly projevovat závady. "Na mostě tak z toho důvodu dojde k výměně mostních závěrů za povrchové a vyměněna bude i obrusná vrstva vozovky v řešeném místě," uvedl k plánovaným pracím Adam Koloušek.

Po dobu prací, které jsou plánované na sedm týdnů, dojde na místě k částečné uzavírce komunikace. Opravovat se bude po polovinách. Z Nádražní bude možné odbočit a projet na Lišov. Směrem na Lišov zůstane komunikace i nadále průjezdná. Ve směru do centra města ale bude most u Nádražní ulice neprůjezdný a doprava bude svedena na objízdnou trasu ulicemi Okružní a Pražská třída. To se týká i tranzitu od Prahy, který se kvůli objížďce může řidičům i časově natáhnout. Při zahájení uzavírky znamenalo dopravní omezení i dopravní kolaps v této části města, ale v dalších dnech se již mimořádné komplikace nekonaly.

Je třeba ale počítat s horší průjezdností po mostě kvůli změnám dopravního značení a převádění jízdních pruhů na mostě.

Stavební úpravy mostu provede pro Ředitelství silnic a dálnic firma COLAS CZ za cenu 3, 63 mil. Kč bez DPH.