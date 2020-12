Jarní covidový zákaz vycházení Janu Tláškovi žádné chmury nepřivodil. Naopak, pustil do práce a betlém, který vyrobil a dál rozšiřuje, mu přináší, a nejen jemu, spoustu radosti.

„Začalo to stožeckou kaplí, máme chalupu v Černé u Lipna a já i manželka Šumavu milujeme,“ říká elektrikář v důchodu, letecký modelář, člen jachetního klubu a také pilot větroňů, jemuž komunisté létání zakázali, v jedné osobě. „Vyrobil jsem ji ze špejlí, sám jsem dělal došky, šindele, a pak už přišel chlívek a další postavy.“

K tvoření z žaludů ho inspirovaly fotky v časopise. „Denně jezdím na kole na Hlubokou, abych se udržoval ve formě, a tam je žaludů! Zkusil jsem to a ono se to líbilo,“ říká. „Teď už figurky i víc šlechtím, už nejsou jen přírodní. Oblékám je, dělám jim vlásky… A cestou na Hlubokou přemýšlím, z čeho vyrobím to či ono.“

Betlém, který vyrostl v maličké dílně v komoře panelákového bytu, už viděla spousta sousedů a kamarádů, ale o tom, že by ho vystavil veřejně, zatím Jan Tlášek nepřemýšlí: „Je hodně subtilní a háklivý, nevím, jestli by se vůbec dal převézt.“