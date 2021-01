Zdroj: Deník

Obrazově dění v obci ukazují zájemcům například webové stránky knihovny www.knihovnachra.estranky.cz.

Začněme ohlédnutím za minulým rokem. Jaká byla největší investice Chrášťan za rok 2020?

Josef Vomáčka: Koupili jsme nové hasičské auto, cisternu, za 6,9 milionu korun. Dostali jsme ale na nákup příspěvek z ministerstva vnitra přes Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 2,5 milionu korun a od Jihočeského kraje 1,5 milionu korun. Dále se povedlo vybudovat novou počítačovou učebnu v základní škole za zhruba 3 miliony korun, zpětnou dotaci nyní vyřizujeme. Náš běžný rozpočet je kolem 15 milionů korun bez dotací.

Jaké investice připravujete na tento rok?

Letos nic úplně velkého nechystáme. Na investice dáme statisíce korun, ale takový velký jednorázový výdaj jako vloni neplánujeme. Spíše to budou menší akce, oprava střechy na bytovce, nový kotel v nákupním středisku, oplocení vodního zdroje.

Jak rozpočet obce ovlivnil nebo ovlivní koronavirus?

Jak to bude letos, to se ještě uvidí. Loňský rok dopadl tak nějak standardně. O něco málo jsme přišli v důsledku nižších daňových příjmů. V řádu stovek tisíc korun, ale státní kompenzace to víceméně srovnala.

Obecně ale asi bylo dění v obci stejně jako jinde epidemií ovlivněno hodně, že?

Kvůli koronaviru se v Chrášťanech umrtvil obvyklý život. Hospody jsou zavřené. Nesmějí se konat obvyklé akce, pořádané našimi spolky. Pár akcí se přece jen v rámci Oranžového roku povedlo v létě. Pouť jsme měli koncem srpna, ta naštěstí být mohla, ale to byla jedna z dobrých výjimek.

A co případné zvláštní výdaje na koronavirus za uplynulý rok?

Nakoupili jsme jednorázové roušky a dezinfekci, ale nebyly to masivní výdaje. V první vlně ženy v obci našily roušky a ty jsme pak rozdávali občanům.

Začínáte jako první starosta v našem seriálu, přál byste si něco pro začínající rok?

Byl bych rád, aby se situace srovnala, aby život mohl začít fungovat. To všechno se negativně dotýká i mě osobně. Nemají být plesy, nejsou výroční schůze spolků, fotbalisté za celý loňský rok odehráli jen osm zápasů. Nemůžeme se setkávat, nemůžeme prostě nic, v podstatě musíme být zalezlí doma… Jinak se snažíme stále obec zvelebovat. Vloni jsme opravili jednu spojovací chodbu ve škole. Letos chceme opravit další. Ale není kolem toho ten obvyklý život.

To je moje základní přání. Aby se vůbec něco mohlo i s nějakými menšími omezeními, třeba s rouškami, ty sneseme…