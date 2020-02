Že uvolněné ledové kry v kombinaci se silným větrem dokážou napáchat pěknou paseku, se přesvědčili hornoplánští převozníci, kteří brázdí hladinu Lipna už desátý měsíc v kuse a navzdory krátkým odstávkám prožívají rekordní sezónu. Tak dlouho na vodě v téměř padesátileté historii ještě nebyli. Přerušení provozu, nejméně na měsíc, plánují na konec února.

Přejít do galerie

Led vytlačil v Horní Plané přívoz na břeh. V Černé v Pošumaví je Lipno prakticky bez ledu. | Video: Marcel Lorenc, Deník

Přívoz v Horní Plané minulý týden nejezdil tři dny. Na vině bylo výrazné oteplení v kombinaci se zamrzlým Lipnem. „Utrhly se nám tu velké ledy a do toho foukal poměrně silný vítr, takže nám to loď částečně vytlačilo na břeh,“ přiblížil Marcel Lorenc, jeden ze čtveřice hornoplánských převozníků. „Dokonce nám to zpřetrhalo i silné kotevní řetězy. Museli jsme na odtlačení ker použít malou loď a skoro pět hodin jsme strávili na vodě.“