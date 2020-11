"Celý tento týden máme výcvik létání. Ve večerních hodinách se trénuje noční vidění. S ohledem na meteorologickou situaci, kdy byla mlha a inverze, jsme přeletěli v pondělí s vrtulníkem na letiště Frymburk a i tak se nám nepodařilo v pondělí ani v úterý noční lety létat. Ve čtvrtek se ale vylepšila situace, a dneska jsme létali ve Frymburku podvěsy, výsadky z visu s lékaři a záchranáři. Odpoledne se přeletělo zpět na Planou," popsala Petra Kafková, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS JčK).

Od prvního ledna příštího roku bude v Jihočeském kraji provozovat leteckou záchrannou službu soukromá firma DSA. "Od prvního ledna nám přibyde noční létání, kdy se musíme naučit využívat brýle pro noční vidění, abychom zajistili bezpečný provoz," vysvětlila mluvčí.

Ve čtvrtek záchranářský vrtulník s posádkou trénuje noční létání v budějovické pánvi na letišti Kramolín u obce Jílovice, dále na Hosíně a v Plané. "Ještě bude létat druhá sestava," doplnila mluvčí ZZS JčK Petra Kafková před dvacátou hodinou. A pokud počasí vydrží, tak se bude létat podle jejích slov i v pátek v noci.

Vojtěch Dvořák, předseda Aeroklubu Kramolín, uvedl, že Letecká záchranná služba Jihočeského kraje potřebovala natrénovat noční lety a přistání do neznámého prostoru. „Při té příležitosti se jim hodilo naše letiště Kramolín, které se nachází u obce Jílovice. Domluvil jsem se s pilotem, že není problém, aby u nás trénovali noční přistání do neznámého terénu, od toho tam to letiště je,“ řekl Vojtěch Dvořák.

Podle Petry Kafkové tiskové mluvčí ZZS Jčk, letečtí záchranáři a lékaři ZZS JčK absolvovali ve dnech 12.10. -16.10. 2020 úvodní výcvik pro provádění speciálních činností s vrtulníkem typu EC 135 firmy DSA a.s.. "Cílem výcviku bylo získaní potřebných kvalifikací pro provádění záchran s využitím lanového podvěsu, výsadků z nízkého visu a evakuaci postižených osob z nepřístupného terénu," komentovala mluvčí.

Petra Kafková informovala již v říjnu, že v listopadu čeká letecké záchranáře náročný výcvik pro létání v noci za využití systémů pro noční vidění NVIS. "Od nového roku budeme létat s vrtulníkem EC 135 T2. Zdravotnický tým LZS JčK bude tvořen devíti leteckými záchranáři a čtrnácti lékaři. Všech devět leteckých záchranářů a šest lékařů z budoucího týmu v současné době stále slouží u Letecké záchranné služby AČR," popsala.