Renata Štolbová, malířka:

Jaromír Schel mě provázel v podstatě od mého dětství dále celým životem, protože jako malé dětské účastnice soutěží dětské malby mi předával různá ocenění a potřásal mi rukou. Vždycky se mi hrozně líbil. Byl to krásný muž, uměl se chovat a vzbuzoval hezký pocity. Zažila jsem ho potom kromě jiných setkání, formálních i méně formálních, jako manžela Aleny Schelové, galeristky v Panské ulici v komorní galerii, kde jsem zastoupena asi 20 let. Jaromír Schel pařil k mým nejbližším přátelům a nedovedu se smířit s jeho odchodem, byl to člověk velmi živý, pracovitý a vtipný. Jeho nepřítomnost není ještě pro mě jaksi strávená. Kromě toho, že vykonával práci, o níž všichni vědí, že vedl DK Metropol, dříve ROH, byl sám člověk tvořivý, psal a výtvarně cítil, sbíral krásné věci, sám dával dohromady jeho výtvarnosti, těšil se do života a až do konce nechtěl dávat najevo utrpení z nemoci. Vážím si ho také proto, že dokázal být dokonce radostný, těšit se ze života a říkal: Já jsem měl krásný život.