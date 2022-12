Podle informací od zaměstnance Českých drah ale nebylo možné vypravit ani náhradní autobusovou přepravu, protože i firmy s autobusy byly kalamitou zasaženy a nemohli uvolnit kapacity pro krytí výpadku na železnici.

Žáci hlubocké školy měli odjet v 7.29. "Nejede," poznamenal Tomáš Klíma a doplnil, ž podle informace průvodčího nemá nic odjet do 10 hodin. "Asi pojedeme domů," konstatovali mladíci s tím, že budou ještě nějaký čas čekat na nádraží, jak se situace vyvine. "Je to to samý, co vloni, taky napadlo," zmínil ještě Tomáš Linhart a připojil, že tehdy jel autobusem a ten nabral zpoždění 40 minut. Oba mladíci přijeli na budějovické nádraží z domova MHD. "Mělo jen pár minut zpoždění," zmínili.

Do Prahy v 6.57 měla odjet paní Zdenka z Českých Budějovic. Místo toho seděla ještě po deváté hodině v nádražní hale a bylo jasné, že hned tak se nějaký spoj do Prahy nerozjede. "Počkám, musím tam jet, už jsem zavolala, že přijedu pozdě," konstatovala cestující, sedící mezi lešením na jedné z laviček. "Je to bohužel smůla, že je nádraží v rekonstrukci, není ani kde si sednout v čekárně. Je to prostě smůla, že je to v těchhle podmínkách. Alespoň, kdyby si bylo možné dát v pohodlí kávu nebo čaj," dodala cestující, která vlakem jezdí pravidelně. V nádražní hale je totiž momentálně k dispozici jen několik automatů.

Sněhová kalamita zkomplikovala dopravu na jihu Čech. Zastavila vlaky i dálnici

Do Prahy potřeboval také František Podhola, student vysoké školy. "Nesmím mít absenci, asi se domluvím s rodiči," řekl student, když se dozvěděl, jaká je situace. Ještě nevěděl, jestli cestu úplně odloží, nebo zkusí třeba autobus.

Podobný problém měla paní Helena z Českých Budějovic. "V 11 mám schůzku v Praze. Musím to řešit," uvedla pro Deník paní Helena a dodala, že už z Boršova nad Vltavou kvůli kalamitě přijela do Českých Budějovic s půlhodinovým zpožděním. V Praze na ni přitom čekala schůzka se dvěma právníky a ani cesta autem neslibovala nějaký přiměřeně rychlý přesun.

Správa železnic po poledni uvedla, že z 24 úseků zbývá k poledni zprovoznit sedm v jižních Čechách a jeden na Vysočině. Během dopoledne byla doprava obnovena i na trati z Českých Budějovic do Plzně.