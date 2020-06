Zbrusu novou základní školu si v sobotu ve Srubci budou moci prohlédnout příští žáci, jejich rodiče i ostatní obyvatelé obce. Podle starostky Lenky Malé je úspěšné zakončení stavby vyvrcholením mnohaletého úsilí. Objekt začne sloužit v září.

Nad hlavním vchodem už také do daleka září veliké slunce – dílo restaurátorky a malířky Ivy Burešové. „Celkem jsou naplánována tři slunce,“ zmínila Iva Burešová pro Deník přímo při malbě a dodala, že motiv vzešel z dohody s vedením obce, protože škola je ve Slunečné ulici a na Slunečné stráni. Ve výzdobě ještě restaurátorka a malířka využije třeba motiv kopců, podle okolní krajiny. Malby bohaté na barvy mají mít charakter obrázků vystřihaných z papíru, aby také připomínaly poslání budovy – vzdělávání a tvořivost.

Kapacitu 150 dětí má základka, kterou nyní dokončili a v září otevřou. Starostce Lence Malé ale vadí, že se nedal najít žádný vhodný dotační titul na stavbu nové školy – bylo by jen na rekonstrukci… Stát přispěl alespoň na novou třídu mateřinky v základce. Z celkových nákladů 115 milionů korun činila dotace 30 milionů.

Obec naštěstí měla 45 milionů našetřeno. Stejně si však ještě 40 milionů musela půjčit. „Splátky máme spočítané na sedm let, kolem šesti milionů ročně. Nebylo to k tomu. Už nám nikde v okolí nechtěli děti brát. Jsme strašně rádi, že jsme ten problém vyřešili,“ zdůrazňuje Lenka Malá.

Děti ze Srubce totiž celé roky dojížděly například do Českých Budějovic. Nyní jsou ale kapacity městských škol využité do posledního místa. Například v ZŠ Pohůrka, nejblíže Srubci, počítali podle ředitelky Dany Walterové vloni každého žáka k zápisu a porovnávali to s počty odcházejících. Báli se, že o místa třeba budou muset losovat. „Nakonec to vyšlo o tři děti,“ naznačuje Dana Walterová, jak málo volna zůstalo po loňských zápisech v lavicích. Letos už místo 107 dětí evidovali na Pohůrce „jen“ 85 zájemců.

A na Srubci se těší na 23 prvňáčků. Škola se začne zaplňovat postupně, od září jen prvňáčky a jednou třídou mateřské školy. Na základce pak budou v dalších letech postupně přibývat ročníky. A časem se plánuje podle Lenky Malé i dostavba objektu, aby nabídl třídy pro devět ročníků.