Návštěvníci mohli navštívit několik stanovišť. Například to, kde byla k vidění ukázka správného čištění pily. Tu předváděl Jakub Medek z Jindřichova Hradce, pro které je vše kolem dřevorubectví velkým koníčkem. "Aby pila pokaždé dobře fungovala, je nutné ji pravidelně čistit. Ideální je kompresorem vyfoukat všechna místa, kam se dostaneme, včetně filtru," řekl mladík, který se později zúčastnil i dřevorubecké soutěže. Ta začala krátce po 11. hodině a soutěžní dvojice měly ukázat, jak si rozumí s benzinovou i normální pilou. Mezi muži byla také Nikola Dvořáková. "Dřevorubectví se věnuji tak šest let. Naučil mně to děda," svěřila se po jedné z disciplín. Nakonec se svým kolegou Petrem Šulistou skončila na 3. místě.

Zájemci měli možnost zhlédnout komentovanou přehlídku českých národních plemen psů, a to i s ukázkami kynologické práce záchranářů a moderního výcviku těchto plemen. Přehlídka se konala jako součást oslav 200. výročí narození G. J. Mendela.

Po celý den byly otevřeny expozice a výstavy muzea, včetně zážitkové výstavy Les pramenů. Připravena byla také celodenní projekce lesnických naučných i výukových filmů.

Na nádvoří muzea a v mysliveckém sále byla k vidění výstava historických modelů motorových pil. Návštěvníci se mohli těšit na více než 200 modelů od sběratelů a také od profesionálních dřevorubců, kteří některé pily předvedli dokonce v provozu. Sběratel a dřevorubec Matěj Šíma přiblížil svou práci na besedě s názvem práce v lese.

Pro nejmenší návštěvníky byl připraven program lesní pedagogiky. Kromě muzejních lektorských programů přivítaly na svých stáncích návštěvníky také Lesy České republiky, Lesnická škola v Písku či Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.

