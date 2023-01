Říct si ano na jihu Čech? Centrála cestovního ruchu spustila web pro zamilované

Každý ze soutěžících měl dva pokusy, délka hodu se počítala od konce kmene. Jako každý rok se hlavně řešila taktika: je lepší stromek házet jako oštěp? Vrchem? Spodem? Nebo s otočkou jako při vrhu koulí?

Na nejmenší účastníky čekaly malé lehké stromky, dospělí si mohli vybrat ze středních i větších velikostí. Každý si mohl přinést buď stromek vlastní, nebo použít jakýkoli z přichystané hromady.

"Nápad uspořádat soutěž v hodu vánočním stromkem se zrodil před zhruba čtrnácti lety v hospodě, když jsme přemýšleli, co dělat v lednu, čím lidi pobavit. Také jsme si říkali, že po Novém roce vypotíme vánoční cukroví. Zpočátku to byla zábava pro dospělé, ale postupně je tu čím dál více dětí,“ přiblížil počátky akce jeden z organizátorů, dobrovolný hasič Petr Kropáček.

Letošní ročník označil jako vydařený. "Účast máme tentokrát kolem 130 lidí. Loni bylo kolem stovky, běžně bývá kolem osmdesáti," dodal.

Nejdál hodil letos Jiří Šimeček z Čížové, jeho stromek dolétl až na 9,94 metru.

Celkové výsledky:

Muži

1. Jiří Šimeček 9,94m

2. Josef Hesoun 7,86m

3. Michal Chudožilov 7,63m

Ženy

1. Jana Mandryszová 6,21m

2. Eva Bílková 5,78m

3. Slávka Vazačová, Květa Kovářová 5,21m

Dorost

1. Tadeáš Bláha 5,53m

2. Ondřej Bílek 5,27m

Děti 10-15 let

1. Adam Duda 6,21m

2. Tomáš Trachta 6,1m

3. Jan Duda 5,18m

Děti 6-10 let

1. David Jirsa 4,39m

2. Adam Šimeček 4,26m

3. Enzo Sicher 4,01m

Děti 3-6 let

1. Antonín Moravec 4,04m

2. Šimon Němec 4,00 m

3. Jakub Moravčík 3,43m

Děti 0-3 let

1. Karolína Lopatová 1,41m

2. Mikuláš Mandrysz 0,74m

3. Jan Staněk 0,6m