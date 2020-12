Hlavní čertice rozhazovala dětem i dospělým čokoládové čertovské zlaťáky. "Bohužel, nemůžeme brát děti do kočáru, ale i tak to bude hezká podívaná," řekl v převleku Mikuláše starosta města Milan Němeček.

Kočár měl naplánovanou trasu po celých Vodňanech a všude ho doprovázeli obyvatelé města. Lidem se nápad moc líbil. "Klidně se na to mohli vybodnout a pro letošek nic nedělat. Vzhledem ke koronaviru by to bylo i pochopitelné. O to víc jsou všichni rádi, že čerti, andělé i Mikuláš byli mezi námi," řekla jedna z přítomných maminek.