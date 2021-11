Je tedy jasné, že si tuto podívanou obyvatelé Vodňan nenechali ujít. "Žiji ve Vodňanech několik let, ale ještě jsem tady nebyl. Tak jsem se vyrazil podívat a rozhodně nejsem zklamaný," svěřil se Petr K. z Vodňan. Kromě toho ale výlov přilákal hodně rodin s dětmi.

Jednatel společnosti Ľudovít Brehovský byl však před prvním zátahem poněkud skeptický. "Počítám, že moc slavné to nebude," byl upřímný. Po výlovu ale svůj názor změnil. "Ryb nebylo mnoho, ale jsem velmi mile překvapený průměrnou váhou. U kapra to bylo tři kilogramy, u amura dva kilogramy a u candáta kilo a půl. To je dost slušné," dodal.

Nakonec rybáři slovili 91 metráků kapra, 10 metráků amura, 130 kilogramů candáta a jeden metrák cejna. Kdo si chtěl koupit rybu na místě, musel počítat s cenou 70 korun za kilogram kapra nebo u cejna 270 korun za kilogram. Na Vánoce pak se cena kapra pravděpodobně zvýší nejméně o 10 korun na kilogramu.

Ryby z Velké Podvinice putují na zahraniční trh. "Ve středu 10. listopadu ale lovíme Dřemliny a ryby z tohoto nádherného rybníku zůstanou doma," dodal Ľudovít Brehovský.

Výlov Dřemlin začíná v 10 hodin a trvá dva dny.