Zdroj: Deník

Podle starostky sboru Kamily Lidralové je nyní už na 60 členů, ženy, muži i děti se účastní soutěží a podařilo se najít také řadu památek na dřívější působení dobrovolných hasičů v obci. Když se rozneslo, že bude sbor obnoven, začali lidé hledat na půdách, v rodinných archivech i jinde. "Našli staré fotky, razítka, dokonce i přilby," těší Kamilu Lidralovou, jejíž děda i praděda u hasičů také byli. V plánu je nyní zřídit i nějaké místo, kde by se historické artefakty shromáždily.

Dnešní hasiči se ve Vidově věnují, podobně jako jejich předchůdci, také společenským akcím. V adventu například vyřezali ze dřeva a namalovali postavy do betlémského výjevu. Uprostřed návsi nechali podle Kamily Lidralové k přečtení i základní verzi betlémského příběhu. V čase Velikonoc zase připravili zaječí stezku. "Vyrobili jsme třináct zajíců a rozestavěli je po katastru obce," říká starostka SDH Vidov a doplňuje, že zájemci pak mohli odpovídat na otázky, které se týkaly velikonočních tradic. Ve Vidově pak 80 úspěšně odpovídajících dětí dostalo dárkový balíček. "Mimo Vidov jsme dětem rozvezli na dvě stě šedesát balíčků po celém kraji," upozorňuje na velký zájem Kamila Lidralová a doplňuje, že si adresáty dobrovolní pořadatelé rozdělili a pěšky, na kole nebo autem podělili všechny. Akce se pořádala i přes koronavir.

Letos vidovští hasiči slavnostně křtili i novou stříkačku na konci srpna. Českou hymnu přitom zazpívala operní pěvkyně Jana Šrejma Kačírková. Kdo by se chtěl na slavnostní okamžiky podívat na videozáznamu, může se podívat na facebook vidovských hasičů.

Někdejší hasičský sbor založený jako český v čase první republiky, přestal v obci působit po polovině minulého století, kdy došlo ke sloučení Vidova s Roudným. Loňské obnovení činnosti se s ustavující schůzí vešlo do období rozvolňování. Členskou schůzi už ale nebylo možné kvůli koronaviru uspořádat. Konala se až letos v čase dalšího uvolnění. A Kamila Lidralová doufá, že letos dovolí hygienická situace správný termín před koncem, roku.

Možná do jejího konání přibudou i noví členové, a nejen z obce. "Pořád se nám hlásí zájemci," říká starostka hasičů. Děti vozí do Vidova i ze vzdálenějšího okolí, protože ne všude žákovská soutěžní družstva působí. Ve Vidově mají tři. Ženy dají dohromady tým i pro starší kategorii. Třeba pro ženy od rodin je to vítaný relax. Což naplňuje i jeden z cílů, proč v obci činnost sboru obnovili. "Úkolem sboru hasičů je dávat lidi dohromady," zdůrazňuje Kamila Lidralová. A ohledně budoucího působení hasičů si ještě přeje, aby místo nynějšího provizoria získali odpovídající vlastní hasičskou zbrojnici.