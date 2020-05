Meteoroložka Eva Plášilová uvedla, že už v pátek odpoledne by mělo od severozápadu ubývat srážek a oblačnosti.

"V sobotu by mělo být skoro jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy," řekla s tím že denní teploty by se měly pohybovat v rozmezí 15 až 18 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech by rtuť na teploměrech měla vystoupat k 10 stupňům Celsia.

Neděle pak dle jejích slov nabídne polojasnou až oblačnou oblohu s občasnými přeháňkami a denní teploty od 17 do 20 stupňů Celsia.