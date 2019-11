Dubovou alej nad Farskou zahradou v Boršově nad Vltavou v sobotu znovu zaplní stánky se všemi možnými pochutinami. Uskuteční se zde 1. Boršovský trh. Od 9 do 11 hodin zde nejen místní, ale i návštěvníci budou moci zakoupit domácí buchty, živé ryby, uzeniny, med, svíčky nebo dřevěné hračky. Chybět nebude ani živá hudba.

České Budějovice - Klub železničních modelářů na adrese Lidická 226 pořádá výstavu modelů a prací Klubu železničních modelářů, k vidění je 400 m kolejí a 50 vlakových souprav, vstupné dobrovolné, otevřeno sobota 10 – 19, neděle 10 – 17 hodin.

Dolní Bukovsko – Na setkání s harmonikáři jsou zájemci zváni v sobotu od 14 hodin. Koná se v sále kulturního domu.

Holašovice – Více než dvacet hráčů na harmoniky se představí v sobotu v Holašovicích od 14 hodin v Jihočeské hospodě v programu nazvaném Kateřinské helikonky.

České Budějovice - Výstava exotického ptactva se uskuteční v sobotu (8 – 18 h) a v neděli (8 – 15 h) v areálu Výstaviště České Budějovice, konkrétně v pavilonu R1. Příchozí se mohou těšit na více než sto opeřenců, poradenství i koupi chovatelských potřeb. Vstupné: děti (6 – 15 let) 40 Kč, dospělí 80 Kč.

České Budějovice - Festival dobrot se koná ještě v pátek a sobotu (10 – 18 hodin) na Výstavišti ČB, vstupné: 150 korun. Na letošním Gastrofestu, který se koná ještě v pátek a sobotu, se na 83 výstavních plochách představí 156 vystavovatelů. Pracovat zde bude 240 kuchařů, číšníků, barmanů, cukrářů. Ochutnáte finskou kuchyni, belgické hranolky, pravé šampaňské aj. Současně s Gastrofestem se na výstavišti koná nová přehlídka Gastroprodukt. Ta se zaměří na gastrotechnologie a produkty.

Komařice - Tesařští mistři, učňové i diváci jsou zváni na sobotu od 9 hodin do Komařic. Vstup zdarma. Chystá se tesání trámů starými technikami pomocí sekery a pořadatelé zvou všechny zájemce o klasické řemeslo do Komařic. Na samotě U Tesařů (mezi Komařicemi a Sedlem za druhým mostem doleva) se bude pracovat na nových trámech pro krov tvrze Tichá. Zváni jsou všichni, kdo se chtějí podívat nebo přiložit ruku k dílu s vlastní výbavou. Bližší informace na tel.: 728 281 864.

České Budějovice - Filmový festival Černá věž se koná v pátek a sobotu v budově Českého rozhlasu České Budějovice, U Tří lvů, vstupné na den činí 80 korun. Studentský filmový festival Černá věž nabídne projekce 36 filmů – dokumentů, hororů i odlehčenějších kusů, ukázku práce filmového maskéra nebo dabingový workshop či Chytrý kvíz: filmový speciál. Přesnější program a časový rozvrh na webu festivalu.

České Budějovice/Netolice. V neděli vyrazí na svou tradiční cestu Lucerničkový vlak. Cena jízdenky je dle zvláštního tarifu drah. Oblíbený Lucerničkový vlak z Českých Budějovic do Netolic vyjede v neděli v 15:16 z Českých Budějovic. Děti do 15 let, které budou mít ve vlaku lucerničku nebo zvoneček, cestují zdarma. V Netolicích se koná tradiční řemeslný jarmark s vítáním zimy od 15 hodin. Zpět se vlak vrací v 18:32 z Netolic, do Českých Budějovic přijede v 19:26.