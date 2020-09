Kdy: 12. září od 13 h

Kde: Tábor, nádvoří hradu Kotnov

Za kolik: Volný vstup, sklenice 100 Kč

Jedním z vrcholů 12. ročníku Táborského festivalu vína, jídla a kultury zve také na historicky první košt v Táboře. Ten se koná v sobotu 12. září od 13 h. Velká ochutnávka se uskuteční kvůli opatřením ve venkovních prostorech na nádvoří hradu Kotnov. K ochutnání bude až 200 vzorků vín, lahve pak zakoupíte přímo od vinařů. Od 17 h k tanci a k poslechu hraje kapela Napříč. Těšit se můžete na rock, blues, pop. Degustace je možná jen ze sklenek zakoupeních na místě. Jedna stojí sto korun. Vstup je volný.

Fotky, houby i poradna

Kdy: 12. až 20. září

Kde: Třeboň, zámecká galerie

Od 12. do 20. září si v zámecké galerii třeboňského zámku prohlédnete výstavu živých hub, jejich fotografie i navštívíte houbařskou poradnu. Přijít můžete denně od 10 do 12 a od 13 do 17 h.

Oslavte výročí s Monkey Business

Kdy: 12. září od 20 h

Kde: Letní kino Strakonice

Za kolik: 450 Kč

Kapela Monkey Business slaví dvacet let. Vyjela na turné a vystoupí i v letním kině ve Strakonicích. Zahrají písně z různých období kapely, některé v pozměněných aranžích. Slavit s nimi můžete v sobotu 12. září od 20 h. Vstupné 450 Kč.

Folk a country v Benešově nad Černou

Kdy: 12. září od 14.45 h

V sobotu 12. září navštivte Folk a country festival v Benešově nad Černou. Začíná se ve 14.45 h. Uslyšíte kapely Kamelot Tribute, Weekend, Marien, Randers aj. V 17.15 h vystupí básník a písničkář Jiří Dědeček. Starostka obce Veronika Zemanová Korchová zve: „ Na akci zveme nejenom žánrové fanoušky, ale i lidi, kteří si zkrátka rádi poslechnou pěkné písničky. Těšíme se na milou atmosféru, radost z živé muziky a setkání.“ Vstupné 300 Kč.

Děkují hudbou

Kdy: 11. září od 15 h

Kde: Náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice

Na budějckém náměstí Přemysla Otakara II. se bude konat v pátek 11. září koncert jako poděkování dobrovolníkům a všem z první linie, kteří se podíleli na pomoci v době nouzového stavu. Přijďte od 15 h. Hrají Jihočeská filharmonie, kapela Keks, Nezmaři a Aneta Langerová.

Semptembeer Fest

Kdy: 11. září od 18 h

Kde: Parkoviště u pláže v Horní Plané

Za kolik: Zdarma

Navštivte v pátek v 18 h na parkovišti u pláže v Horní Plané pivní stan s tradičním festivalem Septembeer Fest. Těšte se na rozmanité moky malých pivovarů, dobroty, soutěže a hudební vystoupení. Hrají kapely Patrola, Flám, Rock Band, Harvestr, Prague Queen a Tabascoa také Babouci. Vstup zdarma.

Tata Bojs hrají v zahradě

Kdy: 12. září od 18 h

Kde: Pivovarská zahrada, Český Krumlov

Za kolik: 390 Kč

V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově zazpívá 12. září v 18 h kapela Tata Bojs. Vstupné 390 korun. Jedná se o poslední koncert z letního programu zde.

Lotrando a Zubejda

Kdy: 13. září v 16 h

Kde: Divadelní sál, Trhové Sviny

Za kolik: 80 Kč

Přijďte na muzikálovou pohádku Natálie Venturové Lotrando a Zubejda přepsanou podle filmové předlohy Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře do divadelní podoby. Uslyšíte známé písně typické pro tuto pohádku. Přijďte v neděli 13. září v 16 h do Divadelního sálu v Trhových Svinech. Za vstupenku zaplatíte 80 Kč.

Madam Colombová zasahuje

Kdy: 11., 12. září v 19.30 h

Kde: Divadlo J. K. Tyla Třeboň

Za kolik: 100 Kč

Divadelní spolek Kajetán zve na premiéru krimi komedie. Děj se točí kolem diamantu Růžový Ptakopysk, který byl ukraden lehce popletenému lordu Ham-Milk-Tonovi. Přijďte v pátek a v sobotu 11. a 12. září v 19.30 h. Vstupné 100 korun.

Epydemyi si poslechnete v Hospodě U Kuchařů

Kdy: 12. září v 17 h

Kde: Krásetín

Folková kapela Epydemye zahraje v Krásetíně v Hospodě U Kuchařů. Poslechnete si ji v sobotu 12. září v 17 h.

Městské slavnosti plné zábavy

Kdy: 12. září od 14 h

Kde: Větřní

Již čtvrté slavnosti města Větřní se konají v sobotu 12. září od 14 h. Provázet programem budou Petr Rychlý a Pepa Bigas. Vystoupí kouzelník Martin Čejka a kapely Tuláci, Zralý ovoce, Parkán. Skupina Caramba předvede bubenickou show. Těšit se můžete na ukázky bike trialu, parkuru a moto trialu. Na děti čekají tvořivé dílny.

Ovoce, zelenina i včelařské produkty

Kdy: Od 12. září do 14. září

Kde: Nové Hodějovice

Výstavu ovoce, zeleniny a včelařských produktů najdete v Nových Hodějovicích od soboty 12. září do pondělí 14. září. V sobotu od 14 h hraje dudácká kapela, v neděli od 14 h dechová hudba Kašovanka.