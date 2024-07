„Vilu jsem chtěl koupit už v roce 1992, když jsem sháněl místo pro rádio. Tehdy jsem ale neměl dost peněz a Zepter mě brutálně přeplatil. Čekal jsem třicet let na příležitost, než si vilu budu moci koupit,“ říká Ladislav Faktor ke svému zájmu o výjimečný objekt. Doplňuje, že vila nyní nebyla ve veřejné nabídce, ale získal ji přes privátní kontakt. „Předpokládám, že bude více otevřená lidem,“ naznačuje podnikatel hlavní plánovanou změnu - vedle samotné rekonstrukce.

close info Zdroj: Archiv Ladislava Faktora zoom_in Zátkova vila v Českých Budějovicích.

Vila nedaleko Vltavy v Husově třídě byla postavena skoro před sto lety (1932) pro rodinu průmyslníka a národohospodáře Miroslava Zátky. Významné budějovické rodině ji zabavili nacisté a později komunisté. Před rokem 1989 sloužila mimo jiné jako školka a později byla regionálním sídlem společnosti Zepter. Od té ji získal Ladislav Faktor. Architekti považují vilu za jeden z nejvýznamnějších modernistických objektů v jižních Čechách. Na první pohled je jakoby složena z několika krychlí a kvádrů s výraznými římsami a okenními partiemi. A terasami propojena se zahradou.

Ještě letos chce ve vile, pokud se to podaří, uspořádat Ladislav Faktor piknik pro Budějčáky i další zájemce, aby se mohli podívat do zahrady i do objektu. Celý pozemek má rozlohu 0,4 hektaru. Zahrada byla vytvořena spolu s domem a původní dřeviny byly vysázeny podle návrhu architekta Jaroslava Stránského. Ten byl spolu s architektem Josefem Šléglem autorem projektu vily. „Je to českobudějovická vila Tugendhat,“ zdůrazňuje architektonickou hodnotu stavby Ladislav Faktor.

close info Zdroj: Archiv Ladislava Faktora zoom_in Zátkova vila v Českých Budějovicích.

Bydlet zde nový majitel sice neplánuje a nepočítá tu ani s nahrávacím studiem, ale chce v zahradě pořádat menší koncerty, ve vile dobročinné aukce nebo malé kongresy. Využití má být různorodé, s důrazem na kulturu. Ze všeho nejdříve se ale Ladislav Faktor pustí do rekonstrukce. Z původní vily zůstalo uvnitř zachovalé v podstatě jen schodiště. Nyní začalo shánění dobových fotografií a dalších podkladů. „Už jsem oslovil archiváře a získal díky státnímu okresnímu archivu originální plány z roku 1931 a další dokumenty ze stavebního úřadu magistrátu. Rád bych zachoval předválečný ráz. Chtěl bych to tu vybavit tak, jak to bylo ve třicátých letech. Tím, co se mi podaří sehnat, nebo replikami, před druhou světovou válkou,“ popisuje své plány Ladislav Faktor.

Rekonstrukce bude znamenat hlavně interiérové práce. „Budeme to opečovávat,“ ujišťuje Ladislav Faktor a připojuje, že už kontaktoval i rodinu Zátků.

close info Zdroj: Archiv Ladislava Faktora zoom_in Jednu z nejzajímavějších budějovických vil čeká rekonstrukce.

Když své plány Ladislav Faktor zveřejnil, hned se dočkal na své facebookové stránce mnoha příznivých ohlasů. Na internetu mnozí ve svých vzkazech vzpomínali, jak byli v mládí v kontaktu s vilou. Na časy předškolního zařízení zavzpomínaly Věra Klečková nebo Eva Stiborová. „Já jsem tam bydlela do patnácti let, maminka byla domovnice. Milovala jsem perníkovou chaloupku v zahradě a bazén. Byla to celotýdenní školka. Moc na tu dobu vzpomínám. Držím palce při rekonstrukci,“ uvedla Eva Stiborová. Pavel Božoň zavzpomínal, jak tam byla školka a jak v ní několikrát spal.

„Skvělé,“ komentoval stručně příslib nové budoucnosti pro objekt architekt Jaromír Kročák. Televizní moderátorka Iveta Toušlová ocenila záměry majitele a doplnila, že je zvědavá, co vše se podaří dohledat k minulosti vily při začínajícím pátrání. „Krásná vila, věřím, že ožije a stane se zajímavou budějovickou adresou. Ať se Ti podaří dát ji dohromady,“ uvedl Jan Cempírek. „Tak před XX lety jsem tam chodila do školky. Odtud je vidět na stadion, kde bydlí naši. Tak muziku uslyšíme z první ruky? Krásná práce, Láďo,“ napsala Jana Simandlová.