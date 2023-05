Vimperský zámek ze zimního spánku probouzí miliony korun, začínají další opravy

Na zhruba půl miliardy korun se může vyšplhat suma, kterou Národní památkový ústav investuje do Zámku Vimperku až jeho kompletní renovace skončí. Rozsáhlá rekonstrukce si vyžádala mnoho let příprav a shánění financí. Letos opravy na zámku vstupují do druhé etapy Probouzení zimního zámku.

Plány dalších oprav na Zámku ve Vimperku. | Video: Deník/Jana Vandlíčková