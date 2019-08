Provozní manažerka institutu estetické a laserové medicíny Asklepion Andrea Trajková měla k darované kabelce hezký vztah. „Byla to jedna z mých nejoblíbenějších kabelek, která mě doprovázela na různé společenské akce a vážou se k ní velmi hezké vzpomínky. Doufám, že nové majitelce přinese stejnou radost a potěšení jako mně. A že vydražená částka pomůže dětem, které potřebují na cestě za svými sny podpořit. Tak jako Asklepion Academia dává lékařům šanci rozvinout talent, stejně tak bychom rádi podpořili děti a mládež, ze kterých třeba jednou také vyrostou lékaři nebo vědci,“ popsala Andrea Trajková.

Luxusní tašku se rozhodl darovat i lékař, dermatolog Jan Dejmek. „Tato taška mě doprovázela v posledních letech téměř každý den do práce a byla mi velmi užitečná. Nyní bych tento užitek rád ještě zvětšil a z tohoto důvodu jsem se rozhodl ji darovat právě do Kabelkového veletrhu.“ Moderní tašku lékař nosil do práce dva roky. „Jako lékař a otec velmi rád podpořím projekt, který je zaměřený na děti či mládež. A velmi rád tak přispěji ke splnění jejich cílů,“ podpořil akci dermatolog Jan Dejmek z českobudějovického Asklepionu.

Krásnou kabelku věnovala i šéfredaktorka sportovního webu Volleycountry Blanka Popelková. "Kabelka je dárek od manžela, kterou mi koupil, když hrál volejbal v Moskvě. Nošená, ale málo, budu mít radost, když jí využije někdo další. Sama mám nadační fond Český Volejbal a ráda se účastním charitativních akcí, ráda je podporuji a přispívám na dobrou věc. " dodává Blanka Popelová