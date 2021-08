Vzpomínám si, že nedávno byla nabídnuta jiná novinka. Některé málo vytížené spoje měly vyjíždět, jen pokud si je cestující objednají. Stačilo jen zavolat na dispečink. Bohužel se občas stalo, že na zastávce marně čekali nevědomí cestující na spoj, který si neobjednali. A následně samozřejmě chyběli v přehledech přepravených.

Je to jen malá výseč, která podle mého postupně skládá začarovaný kruh postupného omezování veřejné dopravy s poukazem na její nerentabilitu. Myslím, že bychom ale neměli směřovat k tomu, že jednou budeme veřejnou dopravou cestovat jen virtuálně s pomocí nějaké aplikace. Hodně by se ušetřilo a tvůrci aplikací by to určitě také nějak zvládli. Třeba i s hlášením, že jste v cíli. Ale cestující by se někam dostali, jen pokud by jeli svým autem…