Profesionální hasiči z územního odboru Český Krumlov, jeden ve žlutém ochranném obleku a druhý s respirátorem, mají základnu v červenobílém kontejneru nouzového přežití, který na hranici přivezli hasiči z Českých Budějovic, nikoho do něj ale nepustí, a i řidič, který si ráno stěžoval na zdravotní potíže a skončil na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice, musel na příjezd sanitky, která ho tam odvezla, počkat venku.

Hasiči v zastavených autobusech s turisty měří teplotu vždy několika cestujícím a všechny výsledky si pečlivě zapisují.

Zastavili a několika lidem změřili teplotu také v autobusu Leo Expresu. "Vezeme jedenáct cestujících ze Salcburku do Prahy, jezdíme každý den," svěřil se Martin Bareš z Prahy, jeden ze dvojice řidičů. "Pravidelně savem dezinfikujeme toalety, máme tam i dezinfekční gel pro cestující, jinak autobus vytíráme a vysáváme, nijak speciálně ho nedezinfikujeme. Zatím je všechno bez problémů a z kontrol na hranicích si těžkou hlavu neděláme, když to musí být, tak to musí být. Zdrželi nás na hranicích jen pár minut."

Řidič z kamionu čeká na infekčním na výsledky testů.

Situaci na hranicích přijela obhlédnout šéfka hygieniků

Na Dolní Dvořiště dorazila dopoledne i ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová: "Včera jsme měli jednání s panem ředitelem HZS Jihočeského kraje Burešem, kde jsme dolaďovali opatření na hranicích, a já jsem chtěla vědět, jestli všechno běží podle plánu a hlavně jestli od nás hasiči nepotřebují v něčem pomoci. Všichni jsou spokojení, nic jim neschází a pracují, tak jak bylo domluveno."

Informační linky Krajské hygienické stanice jsou v provozu čtyřiadvacet hodin denně. "Je to náročné, nicméně je to naše práce," shrnula Kvetoslava Kotrbová. "Jsme připraveni v tom pokračovat, v telefonickém poradenství bychom mohli využívat i jiná naše oddělení, nejen epidemiologii, pokud bude potřeba. Řečeno jednou větou: děláme maximum možného."

Počítá se i s dezinfekcí a dekontaminací vlaků, které na jih Čech přijíždějí z Rakouska. "Měli jsme jednání u paní hejtmanky, kde byl také zástupce Správy železniční cesty, a podle nejnovějších informací se pravidelně bude dělat dekontaminace vlaků, dezinfekce madel, pracovníci drah budou mít k dispozici ochranné pomůcky."

Do večera by mělo být jasné, jestli koronavirem netrpí řidič kamionu, který si ráno na hranicích stěžoval, že má rýmu a kašel a hasiči mu naměřili hasiči teplotu přes 38° C. Problém, co s odstaveným kamionem, který stojí za krajnicí pár desítek metrů od kontrolního stanoviště, tak musí vyřešit dopravce, společnost CDS Náchod. "Ještě nevíme, kdy pro kamion budeme moci někoho poslat, protože zatím do něho logicky nikoho nesmíme, pro případ, že je kontaminovaný virem," vysvětlila Kateřina Krtičková. "Všechno se dozvíme až na večer, pak bychom měli vědět víc."