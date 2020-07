Od středečního do čtvrtečního večera podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslavy Kotrbové vyšetřily laboratoře v regionu 383 suspektních vzorků a 49 vzorků od samoplátců. Z celkových 432 vzorků bylo už zmíněných 20 pozitivních.

Jednalo se o dvanáct žen a osm mužů. „V šesti případech šlo o zaměstnance prachatické firmy InTiCo, kde pokračovalo testování. Zdroj ostatních nákaz je pak rozmanitý. Patří sem tři mladí hokejisté, infikovaní v rámci tréninkových aktivit, jeden ve Zlíně, jeden v Brně, jeden v Táboře. Dále dva kontakty s již dříve pozitivně testovanou osobou v rodině a další dva na pracovišti. Dva kontakty s již dříve pozitivně testovanou osobou v Brně a tři v Praze. Přibyl také kontakt s pozitivně testovanou příbuznou z Ukrajiny. Jeden případ rozšířil konto návratů z dovolené v Chorvatsku a jeden pochází z pobytu v Rakousku,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Okresy v číslech:

Ze stávajících 110 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 39 na Prachaticku, 20 na Táborsku, 18 na Jindřichohradecku, 17 na Českobudějovicku, devět Strakonicku a sedm na Písecku. Českokrumlovsko stále hlásí, jako jediný a poslední jihočeský okres, aktuální nulu.

Z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si přes masivní nárůst onemocnění v červenci jižní Čechy udržují s 48,9 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k čtvrteční 18. hodině) i nadále pozici regionu s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 20 782 osob. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 143 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu ve čtvrtek zvýšil o 49 na celkových 4 869,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková. V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Next clinics zajišťuje odběry pro samoplátce pouze po předchozím objednání na telefonní lince 385 524 217.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 158 žen a 157 mužů. Z celkových 315 dosud potvrzených případů je 81 z Prachaticka, 60 z Českobudějovicka, 50 ze Strakonicka, 43 z Táborska, 38 z Jindřichohradecka, 23 z Českokrumlovska a 20 z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 17 dětí ve věku do 14 let. 49 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 54 v kategorii od 25 až 34 let, 53 v kategorii od 35 do 44 let, 54 v kategorii od 45 do 54 let a 45 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 43 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

AKTUÁLNĚ PLATNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Pro celý Jihočeský kraj:

• Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren

• Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb.

• Nošení roušek na úřadech platí pro návštěvníky i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností a při pohybu po budově.

Doporučení: Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel kraje doporučujeme nosit roušky i v místech s větší koncentrací lidí (veřejná doprava, taxislužby či pošty, obchody a nákupní centra).

Zdroj: Deník

Pro Prachatice a obce, pro které obec Prachatice vykonává rozšířenou působnost:

• Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách, kromě domova.

• Nošení roušek v prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD) a taxislužeb

• Zákaz návštěv v Nemocnici Prachatice

• Zákaz návštěv v pobytových ústavech sociální péče na Prachaticku

Doporučení: Obyvatele Prachaticka prosíme, aby opatření dodržovali i mimo svůj okres.