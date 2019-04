V Nemocnici České Budějovice se 12. až 14. dubna 2019 konal již pátý ročník prestižní soutěže Medik roku, která je určena studentům 4. až 6. ročníků lékařských fakult z České republiky. Vítězem se stal tým číslo 15 z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který vedla kapitánka Mária Stratilová.

Na druhém místě skončil tým 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením kapitánky Adély Samešové a na třetím místě tým Marcely Laštovkové z lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. „Předvedli dokonalou souhru a zároveň prokázali, že jsou skutečně šikovní a do svého oboru maximálně zapálení. Musím velmi rád pochválit všechny týmy, do úkolů se pouštěly s vervou a maximálním nasazením. Stanovišť bylo 14 a nechyběl mezi nimi porod či robotická operace,“ říká autor projektu Michal Čarvaš, člen představenstva skupiny Jihočeské nemocnice a.s.

Soutěž se konala v sobotu 13. dubna, ale medici do Českých Budějovic dorazili už o den dříve, kdy se mimo jiné uskutečnil seznamovací večer. Organizátoři pro ně také nachystali relaxační program na neděli, který se uskuteční v Hluboké nad Vltavou.

„Chtěl bych poděkovat celému týmu naší nemocnice, který tuto akci připravil, včetně lékařů, kteří si pro soutěžící připravili zajímavé disciplíny. Bylo vidět, že je to baví a že se všichni stali jedním týmem a soutěž i práci si užívali,“ říká MUDr. Michal Šnorek, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice a.s.

Vyhlášení výsledků proběhlo v sobotu 13. dubna za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské. Akci moderoval herec Pavel Kříž.

„Jedním z našich cílů je také propagace jihočeských nemocnic. Chceme medikům ukázat, na jak špičkové úrovni zde pracujeme, a že skutečně patříme k nejlepším v republice. Myslím, že se to opět podařilo, pevně doufám, že někteří ze soutěžících u nás budou brzy působit,“ říká hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Soutěž Medik roku organizují Jihočeské nemocnice, a. s. ve spolupráci s Jihočeským krajem. Příští ročník bude hostit Nemocnice Písek a.s.