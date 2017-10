Vítr posunul ručičky hodin na Černé věži

České Budějovice - Spadlé stromy nebo výpadky elektřiny. Tak nejen takové následky měla vichřice, která se v neděli přehnala přes celou republiku, jižní Čechy nevynechala.

Černá věž.Foto: Deník

Své o tom ví i Jan Vančura, provozovatel českobudějovické dominanty - Černé věže. Ten sice v noci ze soboty na neděli přetočil čas o hodinu zpět, ráno už ale ručičky ukazovaly úplně jiný čas. "Když jsem ručičky přetáčel, to se vůbec nejevilo, že něco takového přijde," komentoval nedělní vichřici Jan Vančura.



Na to, než mohl ručičky přetočit zase do správné polohy, musel počkat do pondělního dopoledne. "Když fouká vítr o síle 20 kilometrů za hodinu, tak to ty rafičky prostě neudrží," řekl Jan Vančura s tím, že podmínky prostě člověk neovlivní. "Pořád je to jen materiální věc, ty dva životy jsou daleko horší," dodal.