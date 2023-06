Po výjezdním zasedání vlády ve Vimperku se mluvilo o dvou zásadních bodech pro Jihočeský kraj, otáčivém hledišti v zahradě českokrumlovského zámku i o Evropském hlavním městě kultury. Ve finálním výběru, o kterém se rozhodne na konci června, jsou České Budějovice.

Po jednání vlády v jihočeském Vimperku následovala diskuze se zástupci Jihočeského a Plzeňského kraje. V podvečer se s ministry setkali také starostové obcí. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Zavřít otáčko je nepřijatelné

Dřív než za deset let nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově nebude. Alespoň to řekl po jednání Vlády ČR ve Vimperku jihočeský hejtman Martin Kuba. Upřesnil, že otáčko by do té doby mělo zůstat tam, kde je. „Otáčivé hlediště je fenomén, který má úžasné genius loci. Opravený letohrádek Bellarie, kam chtějí památkáři provádět turisty, ale komplikuje provoz divadla,“ vysvětlil hejtman s tím, že město České Budějovice i Jihočeský kraj hledají způsob, aby si turisté i diváci přišli na své. „To se nám musí povést, kdyby se to nepovedlo, byl by to velký problém. Hledáme řešení, kdy budou vedle sebe schopni dlouhodobě existovat divadlo a památkáři. Zavření je pro nás nepřijatelné,“ řekl Martin Kuba.

Jihočeský hejtman zároveň řekl, že stavba nového otáčivého hlediště by mohla stát klidně dvě miliardy korun. Nové hlediště by mělo stát v bývalém zámeckém zahradnictví. „Podmínkou je, že se pro stavbu rozhodne vláda,“ uvedl hejtman. Ministr kultury Martin Baxa vysvětlil, že památkáři a UNESCO, na jehož seznamu Český Krumlov je, dlouhodobě kritizují hlediště v zámecké zahradě. „Stát navíc letos čelí většímu tlaku od UNESCO. Jeho zástupci chtějí od České republiky vědět, jak věc vyřeší,“ dodal Martin Baxa. Smlouva na pronájem zámecké zahrady pro otáčivé hlediště pro letošní sezonu platí. Skupina pod ministerstvem kultury diskutuje s památkáři o roce příštím.

Premiér Fiala v Budějovicích slíbil národní sportovní halu i rychlou dostavbu D3

Problém mohou být pozemky, na kterých by otáčivé hlediště mělo stát, ty jsou podle informací Martina Kuby v soukromém vlastnictví. „S majiteli o možnostech jednáme,“ řekl jihočeský hejtman. S novým otáčkem by měly vzniknout také nové prostory pro herce. Ty měli dosud v letohrádku Bellarie.

Budějovice - centrum Evropy

Ministr kultury Martin Baxa uspěl na jednání vlády s žádostí o zvýšení rozpočtu o dotaci na přípravu projektu Evropské hlavní město kultury 2028. Suma by se měla rozdělit do šesti let 2024 až 2029, a to do maximální výše 480 milionů korun. Rozhodnutí navýšit rozpočet novinářům oznámil premiér Petr Fiala. Ve finále na Evropské hlavní město kultury jsou České Budějovice a Broumov na Královéhradecku. Vítěz bude známý 30. června. Podle pořadatelů akce ukazuje, že Evropa byla centrem bohatého a různého uměleckého rozvoje a evropská města hrála velkou roli při tvorbě a šíření kultury.

V České republice se do soutěže přihlásila města Brno, Broumov, České Budějovice a Liberec. Dva finalisty porota vybrala loni v říjnu. Evropská komise uděluje vítězným městům peněžní cenu ve výši 1,5 milionu eur. V České republice se takovým titulem pyšní zatím jen Praha a Plzeň.

Plán obnovy příště, pomoc pro Ukrajinu

Vláda dnes neschválila aktualizaci Národního plánu obnovy, který má zahrnout i žádost o evropskou půjčku. Premiér Petr Fiala to uvedl po zasedání ve Vimperku. „Je nutné zahrnout změny oznámené minulý týden. Vláda se k aktualizaci plánu vrátí na příštím jednání,“ dodal premiér. Fiala řekl, že Národní plán obnovy je velká příležitost pro Česko, vláda ale musí zvážit zejména okolnosti půjčky, kterou Česko v souvislosti s plánem může získat. "Musíme zvážit všechna rizika. Zjistit, zda jsou všechny projekty v takovém stavu, abychom mohli plnit podmínky,“ dodal premiér. Ministři ale nechtějí čekat dlouho. Vláda přizve k jednání oborníky a s dotčenými resorty co nejdříve rozhodne.

Vláda ve středu také schválila další pomoc Ukrajině po zničení Kachovské přehrady. „Ministerstvo obrany poskytne cisterny pro rozvoz pitné vody, záchranné kruhy a čerpadla na špinavou vodu,“ řekl ve Vimperku premiér Petr Fiala.