V jižních Čechách znovu na mnoha místech ve středu 10. března zavlála tibetská vlajka. Jako výraz solidarity s dalekou okupovanou zemí. Připojily se nejen města a obce, ale třeba i jednotliví občané. Celý svět si 10. března připomíná 62. výročí tibetského povstání proti čínské okupaci. V boji položily životy desítky tisíc Tibeťanů a další statisíce zemřely v následujících letech ve vězeních.

Tradičně v Českých Budějovicích upozorňuje na utlačování Tibeťanů Štěpán Kavan, který jako první v Českých Budějovicích vyvěsil před dvaceti lety na svém domě vlajku s motivem slunce. Od té doby je to pravidelná akce. "S Tibeťany nás pojí zkušenost s okupací. Chci vyjádřit nesouhlas s porušováním lidských práv," říká k solidárnímu gestu 47letý hasič a vysokoškolský pedagog.

Jak připomíná starosta Kvildy Václav Vostradovský, celosvětová kampaň ,,Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině 90. let v západní Evropě a spolu s celoevropskými demonstracemi se stala jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu státu, který je okupován komunistickou Čínou. "Mezi účastníky je již od roku 2000 i obec Kvilda s tím, že vlajku ve středu 10. března 2021 vyvěsíme. Ptáte se proč? Vzpomeňte si na události roku 1939 nebo roku 1968 a odpověď naleznete mezi řádky," říká Václav Vostradovský.

K akci se připojili i na dalších místech. Na Českobudějovicku to byl například Vidov. Podle starosty Tomáše Šedivého už je tomu pravidelně asi dvacet let. Starostka Trhových Svinů Věra Korčaková zdůraznila, že město vyvěšuje vlajku Tibetu bez pauzy necelých dvacet let. Vlajku vyvěsili ve středu i v zasněžených Volarech.

Na řadě míst se objevuje tibetská zástava s přestávkami, většinou je to proto, že záleží na aktuálním politickém rozložení sil ve vedení měst či obcí. V České republice se vloni k akci připojilo přes 800 obcí a měst nebo jejich částí.

Z velkých jihočeských měst se letos zúčastnily například České Budějovice, Tábor nebo Jindřichův Hradec. K vlajce na českobudějovické radnici, která jinak v minulosti hodně střídala podporu kampaně s nepodporou, primátor Jiří Svoboda zmínil, že akci vnímá především jako symbol vyjádření solidarity s Tibeťany, ale také podpory základních lidských práv po celém světě. Podle místostarosty Jindřichova Hradce Radima Staňka se vlajka vloni nevyvěšovala, protože to neprošlo v radě města. "Předtím se vyvěšovala," dodal Radim Staněk a připojil, že letos rada znovu rozhodla o vyvěšení. Tábor se usnesením rady města k akci tradičně připojil a v husitském městě vlajku Tibetu vyvěsili před historickou budovou radnice na Žižkově náměstí.

Tibetská vlajka vystoupala také na jednu ze čtyř žerdí před budovou krajského úřadu v Českých Budějovicích. Pro prvního náměstka hejtmana Jihočeského kraje Františka Talíře nejde v Číně jen o Tibeťany. Připomíná, že komunistický režim potírá i křesťany. "Ale to není všechno. Nezapomínejme na Ujgury nebo demonstranty v Hongkongu. My tímto gestem chceme říct, že nepovažujeme takový stav za normální. Sami jsme si prožili dvě období nesvobody, tak je potřeba myslet na ty, kteří nesvobodu zažívají dnes," říká František Talíř. Před krajským úřadem zavlála vlajka Tibetu po delší době. Podle náměstka hejtmana Pavla Klímy jde o symboliku lidských práv. "Naposledy tady vlála tibetská vlajka za pana hejtmana Zahradníka. Chtěli jsme se, jako nová koalice, k této lidskoprávní tradici znovu přihlásit,“ doplnil Pavel Klíma.