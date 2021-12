Vlastní prapor vlaje nad římovskými hasiči už přes sto deset let

Římovský sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1884, v současnosti má 107 členů všech generací. Ale jak upozorňuje velitel zásahové jednotky a zároveň starosta sboru Stanislav Petr, chybí nadějná mládež kolem dvaceti let. „S mladými hasiči je problém, aby jim bylo tak 16, 20 let, aby to měl po nás, kdo převzít,“ říká Stanislav Petr.

Sbor dobrovolných hasičů Římov byl založen roku 1884. Na snímku oslavy výročí v roce 2014. | Foto: Archiv Deník a SDH

V mladších žácích je členů dostatek, pokud se pořádají soutěže, stavějí Římovští dvě družstva pod trenérským vedením Martiny Přitasilové. To je ale kategorie, která v Římově chodí i do školy. Od šesté třídy většinou přijde změna, a členství u hasičů dětem zpravidla nevydrží, například kvůli časově náročnému dojíždění jinam do školy. Celou noc řezali stromy V soutěžích reprezentují římovský sbor ještě ženy a muži, ale jen ve starších kategoriích 30+ a 35+, klasická družstva mužů a žen chybějí. Zásahová jednotka ovšem funguje podle potřeby a rozhodně naplňuje známé heslo „Bližnímu ku pomoci". „Máme pět, šest výjezdů do roka. Letos v létě, když byla velká vichřice, tak jsme byli venku celou noc," ohlíží se pár měsíců zpět Stanislav Petr a připojuje, že padlé nebo nebezpečné stromy řezali dobrovolní hasiči všude po okolí. A druhý den je čekala další směna, když lidé nahlásili, jaké škody našli po ránu. V úctě chovají v Římově spolkový prapor, který nese datum 1910, patří tedy ke sboru už více než jedno století! K vybavení jednotky patří zásahové dopravní vozidlo Fiat pořízené před několika lety s pomocí dotace, cisterna Tatra a třeba i výkonná přenosná stříkačka Rosenbauer Fox 4. „Je to nejlepší, co je na trhu," zdůrazňuje Stanislav Petr a dodává, že v hasičárně se nyní udělala za obecní finance i kompletní nová elektroinstalace a vzápětí velitel hasičů oceňuje dlouhodobou dobrou spolupráci s obcí. Ke společenskému životu v Římově patří i ples, který pořádají hasiči, ale letos museli akci kvůli koronaviru oželet. Když je situace příznivější, spolupracuje sbor na různých aktivitách třeba se sportovci.