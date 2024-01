Velice oblíbeným se stal v Českých Budějovicích nový sportovní areál Vltava, který otevřelo město vloni v létě. Břehy Vltavy, využívané už předtím k odpočinku, se snad ještě více zaplnily příznivci poklidného poležení u vody na širokém travnatém pásu a další obyvatele jihočeské metropole přitáhla nově zřízená sportoviště. Chybí ale možnost parkování v lokalitě. Podle náměstka primátorky Petra Maroše by se to mělo do prázdnin změnit.

Zastávky MHD jsou vzdálené jen několik stovek metrů a přímo do areálu se dá dojet i po cyklostezce. U nedalekých obchodů na sídlišti Vltava je i kapacitní parkoviště. Ale hned po otevření sportovního areálu se ukázalo, že část návštěvníků stejně dává přednost tomu, aby mohla přijet k areálu až na pár kroků. Dostala se ovšem do konfliktu s dopravní situací v lokalitě, protože je zde pouze příjezdová silnice do průmyslového areálu, na které se nedá stát. Situaci musela často řešit i městská policie, protože komunikace se kvůli parkujícím vozům zúžila na polovinu a nebylo třeba možné, aby se vyhnula dvě protijedoucí auta.

Teď chce radnice doplnit sportovní areál i parkovištěm. „Chystáme výběrové řízení na zhotovitele,“ říká náměstek primátora Petr Maroš a dodává, že kapacita by měla být 99 vozidel. Stavělo by se severně od sportovního areálu při současné místní obslužné komunikaci.

Výběrové řízení by mělo být vyhlášené po příští nebo přespříští radě města. Bude se hledat zhotovitel, který bude schopen odevzdat dílo co nejdříve, v ideálním případě už 1. července. „Je to velmi ambiciózní termín. Může se to posunout. Ale nejpozději 1. srpna bychom chtěli parkoviště pro veřejnost otevírat,“ říká Petr Maroš.

Město by mělo začít připravovat i koncesní řízení na výběr dlouhodobého provozovatele areálu. Současný má smlouvu jen pro loňský rok a letošek. Letos se má ve sportovním areálu také postavit přeložka části cyklostezky na Hlubokou, aby neprocházela mezi řekou a sportovišti.