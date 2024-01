Upouštění vody z Lipna zvedlo nejvíce hladinu řeky v Českém Krumlově, ale plné koryto je také v Českých Budějovicích.

Vltava v Českých Budějovicích zvedla hladinu. | Video: Edwin Otta

Mnohonásobek ročního průměrného průtoku se nyní valí korytem Vltavy od Šumavy směrem do vnitrozemí. V Českých Budějovicích dosáhla hladina Vltavy ve čtvrtek odpoledne pod Dlouhým mostem na kótu 178 centimetrů v automatické měřicí stanici. Podle budějovické hydrometeoroložky Markéty Augustinové byl zaznamenán ve stejnou dobu průtok 114 metrů krychlových za vteřinu. Průměrný roční průtok je méně než čtvrtina a činí 25,6 kubíku za vteřinu.

Průtok byl tak velký, že voda zcela přikryla umělý schod pod Jiráskovým jezem nad Dlouhým mostem. Schod je tvořen velkými balvany a má sloužit ke zvýšení hladiny těsně pod jezem. Výše zmíněná měřicí stanice se nachází na levém břehu zhruba 500 metrů po proudu od Dlouhého mostu.

Vltava v Budějovicích naplnila na přelomu prosince a ledna své koryto. Na snímku řeka u Dlouhého mostu 4. ledna 2024.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V Budějovicích ale řeka nepřešla ani přes hranici 1. stupně povodňové aktivity. Jinak tomu bylo v Českém Krumlově, kde měli po celý den hladinu na úrovni 3. stupně povodňové aktivity. Z Lipna Povodí Vltavy totiž odpouštělo v těchto dnech až 90 kubíků za vteřinu, aby uvolnilo prostor v nádrži pro vodu ze srážek a z tajícího sněhu.

Srážky měly podle meteorologů ve čtvrtek ustávat. „Pátek by měl být beze srážek,“ předpověděla Markéta Augustinová a doplnila, že v sobotu se srážky mohou objevit, ale v neděli už přejdou ve sněžení. Měl by proto skončit nadprůměrný příděl vody do vodních toků.