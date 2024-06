Jsou teprve druhé v historii, komu se to podařilo. CZECH LADIES Team, jak si říká skupina sedmnácti dálkových a zimních plavkyň, v uplynulých šesti dnech a nocích urazila 350 kilometrů korytem Vltavy z Nové Pece na začátku lipenské přehrady až k soutoku s Labem v Mělníce. Před nimi to dokázal v roce 2005 jen slovinský plavecký ultramaratonec Martin Strel. A ve středu 19. června 2024 krátce po 15. hodině mohla slavit i česká ženská štafeta.

Dokázaly to! Ženská štafeta doplavala Vltavou z Nové Pece do Mělníka | Video: CZECH LADIES Team

Nápad přeplavat Vltavu v celé délce jejího toku, kde je to technicky možné, se zrodil v hlavě Kristýny Dykové. Ta v cíli zářila nadšením: „Mám obrovskou radost, že jsme to zvládly, bylo to náročné, ale dokázaly jsme si to užít." Poslední kilometry plavaly všechny účastnice v dobrém rozmaru společně a spolu s nimi naskákalo do vody plno těch, kdo byli do projektu Vltava Swim 2024 zainteresovaní nebo holkám prostě jen fandili. Euforie, která tu vládla, se ani nedá popsat. „Jsme skvělé," usmívala se v cíli Kristýna Dyková a jedním dechem dodala. „Je to obrovská úleva, že to vyšlo, že jsme doplavaly v pořádku do cíle, celkem nám přálo počasí, nikdo se nezranil, nikdo se neutopil," říká s trochou nadsázky. Ovšem při vědomí toho, jak fyzicky, psychicky i logisticky náročná celá přeplavba byla, je skutečně s podivem, že se obešla bez větších komplikací.

Praha je za námi, hlásí plavkyně. O půlnoci startují poslední etapu do Mělníka

Dámy byly ve vodě takřka nepřetržitě šest nocí a šest dní, v rukou mají 350 kilometrů. A mnohdy se nedalo mluvit o komfortním plavání. Nejteplejší vodu, 20 °C, měly Slapy, ale členky štafety se musely vyrovnat i s devítistupňovou Vltavou těsně před Prahou. Ovšem poslední šestou etapu z Prahy do Mělníka si všechny členky týmu užily, postupně se přidávaly a do cíle pak dokraulovaly všechny společně. „Už to bylo ve srovnání s předchozími úseky volnější, neplavaly jsme na čas, vše nasvědčovalo tomu, že v pořádku doplaveme. Ve Vraňanech pro nás starosta spolu s místní farmou připravili pohoštění, přišlo nás pozdravit plno lidí. Bylo úžasné, jak se i ti, kteří o nás nevěděli, ani neplavou, o tuhle akci zajímali," líčí Kristýna Dyková.

Tým CZECH LADIES Vltava Swim 2024:

Kristýna Dyková, Anna Michalcová, Anna Bielecká, Lenka Šlehoverová, Lucka Gallistl Pilnáčková, Ilona Peková, Dita Pelikánová, Zuzana Sýkorová, Alica Fedoriková, Réka Udvardy, Jana Řezníčková, Pavlína Procházková, Pavlína Nováková, Kristýna Běželová, Veronika Horáčková, Terka Vlasáková.

Za soutokem Vltavy a Labe na plavkyně čekal přípitek šampaňským. Na velké oslavy ale nebyl prostor. „Na fotkách to není znát, umíme se usmát, ale ve skutečnosti jsme unavené, potřebujeme si odpočinout, vyspat se, navíc plno z nás to má ještě daleko domů. Zatím ještě jedeme na adrenalinu, ale myslím, že všechny brzo odpadneme. Později ale určitě bude čas se sejít a pořádně tenhle úspěch oslavit," je přesvědčena. Málokdo se nezeptal, zda se už nerodí plán podobné akce na příště. "Já zatím žádný nemám, ale je nás sedmnáct žen a určitě zase něco vymyslíme," usmívá se.