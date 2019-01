České Budějovice - Ještě v červnu náměstek budějovického primátora pro kulturu Jaromír Talíř představoval tradiční show na vodě nazvanou Vltava žije! jako součást oslav 750. výročí města. Pak ale organizátorům zářijové akce, kterou vloni sledovalo kolem 20 tisíc lidí, zastupitelé odmítli udělit dotaci z programu města na podporu kultury. Nyní hrozí, že se čtvrtý ročník multimediální show přestěhuje jinam.

Agentura Art4Promotion vytvořila i multimediální show k 750. výročí Českých Budějovic. | Foto: Art4Promotion

„Přístup města nás mrzí," řekl marketingový manažer pořádající agentury Art 4 promotion Igor Mahal. „Snažíme se dál jednat, Budějovice jsou pro nás prioritou, ale kvůli odmítavému stanovisku radnice hrozí, že se akce nakonec uskuteční jinde. Zájem má například Český Krumlov," naznačil.

Jednatelka společnosti Lenka Střítecká ale stále věří, že se projekt šitý na míru výročí města ještě vrátí do hry. „Součástí programu měly být koncerty rodáků Marty Kubišové a Pavla Šporcla nebo vystoupení Jihočeské filharmonie," upřesnila s tím, že od města agentura žádala 600 tisíc i proto, aby mohlo být vstupné zdarma.

Při rozhodování zastupitelé upřednostnili akci připravenou táborským sdružením Housův mlýn, která má být jedním z vrcholů letošních oslav města. „Půjde o dvoudenní historický jarmark. Jeho součástí bude i historický průvod, jenž vyvrcholí příjezdem Přemysla Otakara na náměstí," popsal Jaromír Talíř. Slavnosti zastupitelé přiřkli dotaci ve výši 1,9 milionu korun.

Píseň k výročí Budějovic nevznikne

„Je pro mě nepochopitelné, že mnozí zastupitelé navzdory doporučení kulturní komise a schválení akce radou města hlasovali proti udělení dotace nebo se zdrželi," krčí rameny jednatelka agentury Lenka Střítecká.

Přijede panovníkBudějovičtí zastupitelé rozhodli, že jedním z vrcholů oslav výročí města budou na konci léta či začátkem podzimu Slavnosti Přemysla Otakara II. aneb České Budějovice železné a zlaté. Dvoudenní akce nabídne jarmark, průvody, exkurze do domů i příjezd zakladatele města.

Podobně hovoří i David Kovařík, šéf budějovické agentury Chilli Production, která chtěla k letošnímu 750. výročí města uspořádat sérii žánrových vystoupení Budějovice sobě. Ani této akci zastupitelé neschválili dotaci.

„Naším záměrem bylo představit místní divadelní soubory nebo muzikanty, kteří jsou ve svém žánru známí i mimo město," přiblížil jednatel agentury David Kovařík. Doplnil, že mezi interprety, kteří měli v rámci akce vystoupit, jsou třeba Petr Kolář, kapely Nezmaři, Pub Animals či Budvarka nebo soubor Teátr Víti Marčíka. „Hudební interprety jsme chtěli požádat, aby společně nazpívali skladbu k výročí města, kterou by svým hlasováním určili občané," doplnil David Kovařík, jehož ale poté, co zastupitelé příspěvek pro akci zamítli, přešla chuť shánět peníze na její konání třeba u sponzorů. „Když zjistíte, že kulturní komise, která má být erudovaným poradním orgánem, doporučí finanční podporu určitým akcím, ale zastupitelé si to pak stejně udělají po svém, ptáte se, zda to snažení má vůbec smysl."

Podle náměstka budějovického primátora pro kulturu Jaromíra Talíře ale sami členové kulturní komise byli ve svých názorech hodně rozděleni. „Odmítám názor, že by zastupitelé doporučení komise nerespektovali. Pouze provedli užší výběr. Zastupitelstvo neschválilo nic, co by zároveň neschválila kulturní komise," zdůrazňuje.