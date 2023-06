Vltavíny, granáty, smaragdy i opály. Jihočeské muzeum představuje vzácné kameny

Svět kouzelných nejen jihočeských drahých kamenů prostřednictvím šperků a dekorací či uměleckých děl ukazuje nová výstavy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kameny pro krásu a dekoraci najdete v prvním patře až do 21. ledna příštího roku, vidět je lze od úterý do neděle od 9 do 17.30 hodin.

Vltavíny, granáty, smaragdy i opály. Jihočeské muzeum představuje vzácné kameny | Video: Deník/Lenka Pospíšilová