Ubytovací areál Blanice v Týně nad Vltavou, který je přibližně od roku 1982 v majetku společnosti ČEZ, bude po letech vy᠆jednávání bezúplatně převedený městu Týn nad Vltavou. Dříve byla Blanice nabídnuta městu za milionové částky, jenže za ně si ji město nemohlo dovolit odkoupit. Teď ji dostane zdarma.

Blanici chtělo město Týn nad Vltavou odkoupit proto, aby o ní mohlo rozhodovat. „Je tam spousta ubytovacích míst, která jsou zkolaudovaná jako ubytovna. A v dnešní době jsme měli strach, aby se nám sem nenastěhovali lidé z Ústí a podobně. Pro takové malé město by to byla smrtelná rána. Naším prvotním cílem bylo, abychom Blanici vlastnili,“ zdůvodnil starosta Týna nad Vltavou Ivo Machálek (Trikolóra), proč o paneláky město usilovalo.

Nejdříve se podle něj hovořilo o prodeji Blanice za 41 milionů korun, později i s vy᠆bavením a pozemky za 62 milionů korun. „Postupně po jednání se zástupci ČEZu jsme se dostali do situace, kdy jsme se shodli na tom, že by ČEZ ubytovnu daroval městu Týn nad Vltavou,“ popsal vývoj starosta s tím, že ČEZ převod odhlasoval před měsícem. „Spadl nám kámen ze srdce, že to nedostane nějaký podnikatel,“ hodnotil Ivo Machálek.

Zchátralá, zastaralá Blanice o pěti panelácích je součástí sídliště Hlinky. Funkční je pouze jedna budova, která slouží dodnes jako ubytovna pro firmy, jež řeší například odstávky jaderné elektrárny. Ubytovat se zde může nyní celoročně až 260 lidí. „Jedna ubytovna zůstala v provozu, zbytek jsou prázdné budovy. Ubytovnu bychom i nadále chtěli provozovat a vedlejší panelový dům, který je prázdný, by se mohl zrekonstruovat na startovací byty. To je ale pouze má představa,“ zdůraznil starosta města Ivo Machálek.

Záleží, na čem se usnese rada města a zastupitelé. Názory pro využití tohoto objektu jsou nyní podle jeho slov různé. „Někdo říká zbořit a znovu postavit. Já říkám, že když to jednou zbouráme, tak už nebudeme mít na to postavit vše nové,“ míní. Nájem startovacích bytů by podle něho nebyl vysoký. „Jednalo by se o klasický nájem města,“ předvídal plány.

Tři šedé paneláky by starosta nechal nejraději zdemolovat. „To je má představa, otázka je, na čem se dohodnou zastupitelé,“ řekl. Také uvažoval, že by na místě zdemolovaných paneláků mohlo vzniknout například parkoviště nebo park. Dodal, že během podzimu by chtěl vyřešit potřebné smlouvy se společností ČEZ. „Nyní se domlouváme, ke kterému datu nám Blanici ČEZ převede,“ upřesnil. Mohlo by to být nejdříve k 1. listopadu. Starosta se přiklání k převodu Blanice k 1. 1. příštího roku z důvodu plánování rozpočtu města.

Historii Hlineckého sídliště již dříve přiblížil historik Jan Ivanega: „Výstavba probíhala v návaznosti na projektovanou stavbu Jaderné elektrárny Temelín v polovině osmdesátých let. A do᠆dnes je Hlinecké sídliště zčásti obydleno zaměstnanci elektrárny. Pro potřeby dělníků byla vybudována ubytovna Blanice.“

Opoziční zastupitel František Kobera (KDU-ČSL) přijetí Blanice od ČEZu kvituje. „Je dobře, že město bude mít vliv na to, jakým způsobem bude lokalita v budoucnu využita, byť je to danajský dar. Ale vzhledem k tomu, že je to území města Týn nad Vltavou, tak podle mého názoru je nutné, aby město ovlivňovalo, co v té lokalitě bude. Bude to samozřejmě stát nemalé prostředky, řešení je asi většinu areálu zbourat a pak vymyslet, jakým způsobem místo využít. Pak je otázka, co tam město bude chtít vybudovat,“ uvažoval.