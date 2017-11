Vltavotýnští plánují stavbu smuteční síně

Týn nad Vltavou – Vloni si nechalo město zpracovat dvě studie ke stavbě chybějící smuteční síně. Obě za vhodné místo označily místo v sousedství hřbitova směrem k tréninkovému hřišti FK Olympie.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jana Klomfarová

Pohřby dnes- církevní v kostele sv. Jakuba a v kapli sv. Víta na hřbitově

- civilní povolila církev konat v kapli sv. Víta, která je však nedostačující

- nová smuteční síň by měla pojmout 40 – 50 lidí

- náklady stavby jeden až dva miliony korun

Starosta Týna Milan Šnorek (ODS) to komentoval: „Obě studie představily obřadní síně s plným vybavením, tedy včetně moderní márnice i s chladicím zařízením. A byly by dost nákladné. Zvážili jsme to a vzhledem k našim potřebám jsme se rozhodli, že v příštím roce uděláme projektovou přípravu jednoduché smuteční síně,“ uvedl starosta. Náklady na její stavbu by se měly vejít do dvou milionů korun. Postavit ji přímo na hřbitově by podle Milana Šnorka nebylo šťastné: „Počítáme, že v budoucnu asi bude nutné hřbitov rozšířit, a to na místě, kde jsou veřejné záchody postavené před pár lety. V tom případě by do hřbitovního areálu byla zahrnuta i v té době už postavená nová síň.“