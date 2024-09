Povodně i přívalové deště ukázaly v posledních desítkách let několikrát, kde jsou kritická místa ve chvílích, kdy nad Českobudějovicko dorazí extrémní srážky.

Dobrovodský potok nebo podjezd železnice v ulici Generála Píky. To jsou v Českých Budějovicích místa, která jsou nejvíce postižena při velkých deštích. Na Českobudějovicku jsou to třeba lokalita Na Dolánku v Pištíně nebo obec Plav. Všechna zmíněná místa mají jedno společné. Nejsou schopna zvládnout přívaly vody. Ve výše uvedených případech jsou to místa vodních toků nebo přímo při nich. Ale i rovinatý terén u Dasného na okraji pole občas vyplaví dům na okraji obce, protože odtud nemá voda kam odtéct ze sníženiny při hlavní silnici na Písek.

V Českých Budějovicích je nejproslulejším kritickým místem okolí Dobrovodského potoka, který je níže po proudu v uměle usměrněném korytu nazýván Dobrovodskou stokou. Už mezi Suchým Vrbným a železniční tratí se často potok rozlévá, protože jeho koryto prostě nepojme mimořádné přívaly.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in V Českých Budějovicích po intenzivním dešti v neděli ráno 30. července 2023 stoupla hladina Dobrovodské stoky.

S velkými obavami pozorují hlavně při přívalových deštích vodní hladinu majitelé garáží podle vody na Pražském předměstí. Nedávno byl ale tok v části za Pražskou třídou upraven a ohrazen i protipovodňovou betonovou zídkou. Takže se sice mění z nepatrného potůčku v regulérní řeku ale svému okolí už za Pražskou třídou neškodí.

V posledních letech nezvládl dvakrát přívaly deště podjezd pod železnicí v ulici Generála Píky. Ucpaná kanalizace nedokázala pobrat extrémní příděl vody a vytvořila se laguna, ze které museli utopená vozidla tahat hasiči.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in V Českých Budějovicích po intenzivním dešti v neděli ráno 30. července 2023 byl kvůli ucpané kanalizaci uzavřen podjezd železnice v ulici Generála Píky.

Letos ale extrémní přívalový déšť potrápil i Nemanice a Pražskou třídu v okolí Budějovického Budvaru. Čtyřproudá vozovka se stala vodní plochou, kde protékalo místy i více než deset centimetrů vody, která se drala přes všechny překážky do domů při silnici.

Na Českobudějovicku je riziko záplav velké například v Plavě, který se rozkládá na březích Malše. Ale jak už název napovídá, s vodou má velké zkušenosti. V roce 2002 zde povodeň podemlela jeden z domů tak, že se musel strhnout. Řeka se tu prostě nevešla pod most a hledala cestu jinde.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Silný déšť zaplavil silnice v Budějovicích, na snímku ulice generála Píky, 2023.

V Pištíně Na Dolánku zase mají špatnou zkušenost s potokem, který sbírá vodu z rovinatých polí v okolí a nevejde se pod malý mostek na silnici na okraji obce.

I na mnoha dalších místech na Českobudějovicku nyní s obavami sledují předpověď počasí. I když se ale čekají velké srážky, průtokové průměry by na Českobudějovicku neměly většinou přesáhnout takzvanou dvacetiletou nebo padesátiletou vodu.