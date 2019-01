Českobudějovicko -Po úterních vydatných srážkách a včerejších deštích se situace na rozvodněných řekách dál komplikovala. Hladinu Malše přes noc zvedla pod soutokem se Stropnicí. Ta už večer V Borovanech vystoupila na druhý povodňový stupeň. Voda nyní stále stoupá v Roudném, kdejiž od půlnoci platí třetí povodňový stupeň.

„Ještě metr a je to v baráku,“ odhadovali krátce před setměním pravděpodobnost dramatických okamžiků chataři u Malše nedaleko Doudleb. Hladinu vody bedlivě nehlídali jen oni. Místní dobrovolní hasiči se pustili do preventivních opatření. „Kluci uklízí místa, která by se mohla ucpat a překážet průtoku velké vody, mosty, lávky, zátočiny. Přestává legrace,“ přiznala místní obyvatelka Markéta Sedláčková.



I když ještě včera odpoledne naměřili vodohospodáři třetí povodňový stupeň na horním toku Malše, či druhý stupeň v Roudném a jedničku na soutoku Malše a Vltavy v Českých Budějovicích, nepředpokládali, že by se měla situace dál dramatizovat.



Hospoda v ohrožení

Doufali v to i plavští hasiči, kteří navečer objížděli všechna riziková místa. K nim patří i hostinec Na Ostrově, kde bývají záplavy poměrně častým hostem a vysloužily si už své místo na zdi vyzdobené výmluvnými značkami. „V parčíku už voda je, do hospody jí zbývá ještě tak půl metru. Snad to tak vydrží, před chvílí přestalo pršet,“ přál si starosta zdejšího sboru dobrovolných hasičů Pavel Urban.

Trojka? U Dopitů



Velká voda udělala vrásky na čele i lidem v Petříkově. „Kvůli stálému dešti se rozvodnila řeka Stropnice. Voda tekla přes silnici z Petříkova do Olešnice, a to z obou stran mostu. Děti se nemohly dostat do místní základní školy, proto jsme je spolu s rodiči převáželi. Děti doufají, že si pro vysvědčení nebudou muset dopádlovat,“ říkal včera starosta Luděk Bína.



To v Roudném, kde se hladina Malše pohybovala okolo druhého stupně povodňové aktivity, podobné komplikace řešit nemuseli.



„Tohle je v pohodě, ale když je voda u Dopitů na zahradě, už je to trojka. Ale na rozvodněnou řeku jsme si už zvykli,“ mává rukou u rozvodněné Malše jeden z Roudenských. „Musím však říci, že nám paradoxně pomohla stavba nového mostu. Protože ten je širší než starý a dělníci tu koryto řeky prohrabali, takže se voda už nevylévá nahoru k návsi, ale teče korytem,“ říká obyvatel Roudného se kterým souhlasí i starosta.

„Situace na řece je stejná jako v poledne. Myslím si, že už by voda nikoho neměla ohrozit,“ uvedl včera k večeru Gustav Had. „Včera, když to stoupalo, jsme s místostarostou obcházeli lidi a informovali je. Nejvíce je u nás vodou ohrožen pan Dopita, za ním jsme byli první,“ dodal první muž Roudného o rodině Dopitových, kteří bydlí blízko řeky hned u mostu a s velkou vodou se potýkají téměř každý rok.



Podle odborníků by už hladiny vodních toků neměly stoupat, silný déšť by totiž měl ustat. Meteorologové sice na uplynulou noc ze včerejška na dnešek předovídali srážky v Novohradských horách, ale dnes bude oblačno a spíše přeháňky.



Během včerejška zvyšovali odtoky jak na hrázi v Římově, tak i na Lipně. „Aktuálně teče šedesát tři kubíků za vteřinu a s největší pravděpodobností stejné množství budeme držet až do rána,“ upozornil včera odpoledne římovský hrázný David Stach. „Podle aktuální přepovědi počasí totiž nepředpokládáme, že bychom to měli zvyšovat,“ doplnil s tím, že zmiňovaný odtok žádné škody nezpůsobil. „Kromě pár chat, které jsou blízko řeky,“ uzavřel Stach.



Velké škody v souvislosti s velkou vodou včera neregistrovali ani hasiči, ti jen v Kamenné odčerpali jeden sklep. Pochopitelně se ale bude situace monitorovat i nadále, především vzhledem k případné možnosti příchodu dalších přívalových dešťů.