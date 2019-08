Jižní Čechy - Velitelství vzdušných sil dopisem informovalo primátora Českých Budějovic Jiřího Svobodu o termínu mezinárodního vojenského cvičení AMPLE STRIKE 2019, a to od 29. srpna do 20. září. Hlavními místy cvičení budou 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměstě nad Oslavou a vojenský výcvikový prostor Boletice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Kinšt

Největší letové úsilí je plánováno v pracovních dnech od 2. září do 13. září v čase od 9.00 do 23.00 hodin. Ve dnech pracovního klidu může dojít k přeletům letecké techniky mezi operačními prostory. Lety v nočních hodinách budou omezeny na minimum. V dopise se dále píše, že cvičení povede k nárůstu počtu letů, pohybu pozemní techniky a osob, ale že ze strany řídícího štábu budou podniknuty všechny kroky k tomu, aby případný negativní dopad na obyvatelstvo byl co nejmenší.