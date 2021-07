Pánové museli na čas pokosit čtverec 7x7 metrů, dámy, 5x5 metrů a jediný zástupce dětské kategorie Karel, čtverec 3x3 metry. Klání začalo Modlitbou sekáče. Svatý Petr naštěstí veškerou vodu rozlil přes noc a na souboj již se vyjasnilo. Bylo přímo ideální počasí a pro 24. účastníků 12 mužů, 8. žen a 4. děti dobrou zprávou po téměř zataženém a deštěm zalitém týdnu.

Ivo Stehlík tradičně se s kosáky a ženami s kosou zahájil dopolední soutěžení modlitbou Sekáče. Po té přivítal mezi účastníky místostarostku Janu Bártovou, která mezi ně tradičně zachází a zahajuje den vůně pokosené trávy. ,,Moc ráda mezi vás každý rok přicházím a moc se mi vaše soutěžení líbí. Jste báječní a moc vám všem fandím“. Dodala paní místostarostka k sekáčům a popřála jim dobré počasí, velmi dobré podmínky, a aby, se jim ve Volarech líbilo.

Po té se vylosovalo tradičně s klobouku Martina Jandy druhého z pořadatelů soutěže a tradičně začínaly dámy.

Za účasti štábů a fotografů začalo zajímavé soutěžní kosení. Lesk kos odrazem slunce, pokrčení, narovnání, broušení tak jízda na čas začala. Dámy to tradičně umí a tak se bylo na co dívat. Po ženách přišly děti. Tři sourozenci Ondra, Martin a Mariana Chválenic s Plzeňského kraje společně s Martinem z Volenic ze Strakonického okresu předvedli své dovednosti a Volenický reprezentant pokosil svůj úsek, tak, že i muži a rozhodčí uznale kroutili nad tím, jak to čistě pokosil. Moderátora zpráv CNN kosení tak zaujalo, že si to vyzkoušel sám a uznale přikyvoval, jak je to těžká práce. Šlo mu to od ruky, ale kosu musel brousit mistr, neb mladý muž by to vzal po ostří a to by asi bolelo, ale čtverec pokosil výborně uznale přikyvovali volarští sekáči. Na závěr přišli mistři muži. Dvanáctka pánu v různých krojích za to vzala, tak že pan Šejna z Prachatic, který obhajoval loňské vítězství to letos dal pod dvě minuty, což je dosud nevídané. Poprvé pod dvě minuty a to je skvělé vyhodnotil výkon mistra Šejny hlavní rozhodčí Ivo Stehlík.

Na závěr byla opět exhibice vítěz mužů pan Šejna a Křovinátor. Ten letos vzal svůj sportovní úbor, neboť prý je funkční a bylo to potřeba. Boj to byl nevídaný, neb tak těsně křovinátor ještě nezvítězil.

Opět krásný souboj za pěkného počasí skončil. Jak je zvykem, rozdávaly se zajímavé ceny pro všechny. Jak je ve Volarech zvykem, v této soutěži vyhráli všichni a ,,kosácký“ guláš chutnal výtečně.Tak za rok ve Volarech nashledanou řekli si všichni.

Ladislav Beran