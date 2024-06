Jediným jihočeským kandidátem, který byl v květnu 2019 zvolen do europarlamentu, byla poslankyně Radka Maxová z Tábora, čtyřka na kandidátce ANO 2011. Tehdy získala 11 286 preferenčních hlasů. Radka Maxová v říjnu 2020 z hnutí ANO 2011 vystoupila, od března 2021 reprezentuje jako nezávislá Sociální demokracii (SOCDEM). Na kandidátce Sociální demokracie se však při letošních eurovolbách jméno Radky Maxové už neobjevilo.

Před pěti lety ovládlo volby do Evropského parlamentu na jihu Čech hnutí ANO. Od Jihočechů získalo 21,52 procenta hlasů. Na druhém místě v kraji skončila ODS s 14,44 % hlasů, třetí byli Piráti (13,73 % hlasů).

Volební účast Jihočechů byla při letošních eurovolbách vyšší než při těch minulých před pěti lety. V roce 2019 k volbám do Evropského parlamentu přišlo 28,99 % oprávněných jihočeských voličů. Letos to bylo 36,78 procenta Jihočechů, kteří disponují volebním právem. Účast Jihočechů u voleb byla nyní lehce nad celostátním průměrem, který činil 36,45 %.

Hnutí ANO na jihu Čech získalo 26,67 procenta hlasů (v ČR to bylo 26,14 %). Na druhém místě je koalice SPOLU (ČR 22,27 %, JČ 22,70 %). Třetí pozici brala koalice Přísaha a Motoristé (ČR 10,26 %, JČ 10,84 %).

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v jižních Čechách v podstatě kopírovaly mínění voličů v celé zemi. Vyhrálo hnutí ANO. Ze všech jihočeských kandidátek a kandidátů se do parlamentu dostala jen Nikola Bartůšek (Přísaha a Motoristé).

Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června.