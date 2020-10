První "covidové" volby. Povinnost nošení roušek, pravidelné desinfikování klik a výměna tušek na zaškrtávání volebních preferencí. Volební komise nejen v rouškách, ale i v rukavících. Tím jsou letošní volby vyjímečné, ale všechno ostatní se odehrává klasicky.

V Kamenném Újezdu jsou vzorní. Volební účast v krajských volbách se pohybuje ovykle kolem padesáti procent. A podobně je to i tentorkát. "My máme disciplinované voliče. I když je to dané také tím, o jaké volby jde. V krajských je to obvykle tak jak dneska. Nejmenší volební účast míváme v evropských volbách," řekl předseda místní volební komise a bývalý starosta obcce František Ondřich. Do volební místnosti lidé přicházjí po jednom či v páru. K volbám přišel v sobotu dopoledne i Jiří Švec. Poté, co odvolil, jako naprostá většina poprvé v životě v roušce, prozradil redaktorce i komu ve volbách fandí. „Já to mám jednoduché. Volím Starosty a nezávislé. Mám rád svého jmenovce Jiřího Švece z Lišova. Nejsme příbuzní, ale volím ho,“ řekl Jiří Švec z Kamenného Újezdu.

Zdroj: Deník / Radka DoležalováV nedalekých Komařicích, kde mají volební místnost umístěnou v místní lékařské ordinaci bylo v sobotu kolem poledního také poměrně živo. „Účast máme pětadvacet až třicet procent. Je to tak u nás obvyklé. S koronavirem je to dobré, všichni chodí v rouškách. V obci máme jediného nakaženého. Jinak nikdo z Komařic nekandiduje do kraje. Byli jsme za jedním nemocným a jinak volby běží jako jindy," podala zprávu o průběhu voleb Ludmila Vanišová.

Skutečně zodpovědně k volbám přistupuje komařický Zbyněk Štádlík. O své politiky se zajímá před volebami, ale i po nich. Kontroluje je, jestli své sliby plní. „K volbám chodím pravidelně. Chodit k volbám vnímám jako povinnost. Když jsem dřív musel, tak jsem volit nechtěl a teď, když nemusím, tak se mi chce. Po volbách pak sleduji, jak politici plné volební sliby, krajskou politiku sleduji. A pak je kritizuju. Většinou si je potrestám sám, protože s mnoha se znám, tak jim to chodím říct. Míval jsem svého favorit a a už ho nemám. Zklamal mě a už ho nevolím. Je teď poslanec. Také jsem mu osobně došel říct, co se mi nelíbí,“ Zbyněk Štádlík.

I v Hluboké nad Vltavou - lokalitě Zámostí se v sobotu znovu otevřela volební místnost. Volit sem lidé chodí do podniku místního hospodářství.

Podle předsedkyně zdejší komise Lenky Nekovářové je zájem o krajské volby mezi Hlubockými poměrně veliký. "Že bychom si mohli číst, to ne. Lidé chodí průběžně," řekla. Dodala, že co se týče volební účasti, je v obou dnech zhruba stejná.

Čistě ženská volební komise musela řešit jen dvě "nepříjemnosti." "Jeden volič měl propadlý občanský průkaz, jedna paní si ho zapomněla, tak se pro něj vracela domů," uvedla Lenka Nekovářová s tím, že připraveni tu byli i na ty, kteří si zapomněli povinnou roušku. "Máme tu náhradní, takže není problém." dodala.

I ona sama už měla v sobotu před polednem odvoleno. "Já věděla hned, komu dát hlas," odpověděla na otázku, jestli o svém favoritovi měla hned jasno.

Zdroj: Deník / Kamila DufkováVe Včelné se volí v mateřské školce, kulturní dům totiž prochází rekonstrukcí. Dopoledne šla volit i Denisa Maccechini. "Jak volit, jsem věděla hned po volební debatě, rozmýšlet jsem se vůbec nemusela," prozrazuje. Udivuje ji, že se chodí na volby do školky. "Nebojíme se, ale vzhledem k situaci mi to z principu nepřijde nejlepší," naráží žena na koronavirovou krizi.

Volit s rodinou přišla i Gabriela Šantrůčková. Té zvolené místo nevadí. "Nejsou tu jiné prostory, je to jedno," myslí si. S manželem Františkem neuvažovali o tom, že by kvůli nebezpečí volit nešli. "Mě to neskolí," vtipkuje František Šantrůček. S sebou vzali sedmiletou dceru Natálku, aby se podívala, jak to u voleb chodí. "Ona je na to hrozně zvědavá," říká Gabriela Šantrůčková. Roušky mají s sebou. I když je tolik neuznávají, nasadili si je.

Ve volební místnosti vyzývá komise příchozí, aby poodstoupili a ukázali obličej, aby mohli být ztotožněni a zkontrolováni s občanským průkazem. Paní Věra Kaňková z komise má pocit, že lidí chodí hodně. "Máme z toho dobrý pocit," tvrdí. Mezi nejstarší voliče patří podle Kateřiny Servusové z komise paní, která je ročník 1921. "Zatím ještě nepřišla," dodává. Roušky prý mají všichni příchozí. Ani komisi prý nevadí. "Ale mlží se v nich brýle," uvádějí. Stanislav Policar zasedá v komisi pravidelně. "Tady je to pěkný," chválí si školku, kde se volí poprvé.

V sobotu 3. října 2020 pokračovaly krajské volby i v okrsku číslo 16 v Českých Budějovicích v Gymnáziu J. V. Jirsíka. Podle zapisovatele komise, kterým byl už po několikáté v gymnáziu Jaroslava Hule, dorazilo v pátek 26,32 % voličů. "Trousí se," popsal sobotní frekvenci příchozích Jaroslav Hule k deváté hodině.

Jednou z novinek byly visačky se jménem, které měl nově povinně připnuté kvůli změnám souvisejícím s koronavirem každý člen komise. Další změnou, jak upozornil Jaroslav Hule, bylo to, že i zapisovatel se stal řádným členem komise. Před volbami totiž existovala obava, že může nastat nouze o členy komisí. Proto se zákonem snižoval třeba i jejich nejnutnější počet.

"Všichni jsou ukáznění a chodí s rouškou," zmínil předseda komise Jiří Borovka, na adresu voličů. Roušku, připravenou ve volební místnosti pro případ, kdyby se někdo dostavil bez ochrany úst, nikdo do sobotní 9. hodiny nepotřeboval. "Jedna paní měla i plexisklo," doplnil Jiří Borovka, pro kterého byla účast ve volbách dvojí premiérou, v komisi vůbec a v pozici předsedy navíc.

"Lidé budou chodit spíš po obědě," předpověděl Jiří Borovka. Mezi voliči byl i starší manželský pár. "Chodíme volit pravidelně, je o občanská povinnost," zmínil pan Jan a dodal, že s manželkou Marií přišli až v sobotu, protože v pátek měli práci.

Čtvrtina voličů využila v pátek svého práva ovlivnit výsledky krajských voleb ve volební místnosti, která má zázemí v kulturním domě na Sídlišti v Trhových Svinech. Zapisovatel komise Marek Rojdl upřesnil, že v první den voleb přicházeli lidé hlasovat průběžně, fronty se netvořily. V sobotu tady vyrazili k urně první lidé hned v osm hodin ráno. „V souvislosti s nařízenými hygienickými opatřeními je práce ve volební komisi náročnější než jindy, ale vše zvládáme dobře,“ ujistil Marek Rojdl.

V sobotu 3. října v 8 hodin ráno přicházeli první voliči Dolního Bukovska k volební urně na místním úřadě. Zapisovatelka Petra Molnárová zdejší volební účast vnímá pozitivně.

Zdroj: Deník / Jitka Davidová„V Bukovsku máme volební účast poměrně velikou, je to dvacet procent. Očekáváme, že minimálně třetina voličů dorazí. Ve stresu jsme nebyli, městys se o nás vždy hezky postará a všechno připraví,“ komentovala zapisovatelka volební komise. Ani v této volební místnosti nechyběly dezinfekce a komise měla i ochranné rukavice. „Voliči jsou svědomití, nosí roušky, dezinfikují si ruce. Všechno probíhá hladce. My dezinfikujeme prostor pro úpravu hlasovacích lístků, psací potřeby a urny,“ popsala.

Místostarosta Dolního Bukovska Petr Malecha měl krátce po osmé hodině v sobotu odvoleno. „Rozhodnutý jsem byl už minulý týden, komu dám hlas. K volbám chodím pravidelně každý rok. Účast je docela dobrá, nejen tady v Bukovsku, ale i v přilehlých okolních obcích. Přišel jsem už ráno, protože to tu mám na starosti, a také se starám o další volební místnosti v přilehlých obcích,“ řekl.

K volební urně dorazil i místní obyvatel Ladislav Doško. Přišla s ním i manželka. „My jsme byli doprovázet dceru na hasičský kroužek, tak jsme jeli rovnou ráno volit. Měl jsem předem jasno, koho budu volit. Chodíme k volbám pravidelně. Z nákazy strach nemáme. Předem si pročtu každou stranu a její předvolební plán,“ zmínil muž v roušce.