Zbyněk Sýkora získal zatím 14 504 hlasy, za senátora jej chtělo 39,53 procent hlasujících. Druhou nejsilnější podporu Jihočechů získal Ladislav Ondřich, hlasovalo pro něj 8095 lidí, to je 22,06 procent. Ladislav Ondřich svedl do poslední chvíle těsný souboj s archeologem, někdejším českobudějovickým primátorem, dnes opozičním zastupitelem Jurajem Thomou (HOPB), jenž z hlasování vytěžil 7586, tedy 20,67 procent hlasů. To ale na postup do druhého kola zřejmě stačit nebude.

Nového senátora letos volí obyvatelé volebního obvodu č. 14, tedy velké části Českobudějovicka a Třeboňska. K urnám v prvním kole přišlo 34,90 % voličů.