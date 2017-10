Volby v Gymnáziu Česká

České Budějovice - Volební okrsky číslo jedna a dvě jsou v Českých Budějovicích tradičně v Gymnáziu Česká, pár kroků od radnice. Podle ředitele gymnázia Antonína Sekyrky se hlasuje vždy ve zvýšeném přízemí.

Ve volebním okrsku číslo jedna měli zaregistrováno 3777 oprávněných voličů. Je to největší okrsek ve městě, protože zde registrují v seznamech i voliče, kteří mají oficiální trvalé bydliště na radnici.



V okrsku číslo dvě bylo podle předsedkyně Evy Souhradové původně 671 voličů v seznamech. Z těch bylo ale 23 vyřazeno protože si vyzvedli voličské průkazy, jsou třeba ve výkonu trestu nebo bydlí v domově pro seniory. Celkem tedy zůstalo v seznamech pro volby 648 oprávněných voličů.



Se synem přišel k volbám mezi prvními Oldřich Štěpánek. "Chodím pravidelně na všechny volby," uvedl Oldřich Štěpánek pro Deník ještě na nádvoří gymnázia a doplnil, že kárku s téměř ročním synem vezme sebou do volební "Manželka je na služební cestě v Plzni, bude tam volit na voličský průkaz," připojil Oldřich Štěpánek. Podle Oldřicha Štěpánka by měl člověk chodit k volbám. "Když nechodí, tak si pak nemá stěžovat," doplnil s úsměvem Oldřich Štěpánek.