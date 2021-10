Předsedkyně z volební komise z okrsku č. 1 v Jistebnici, který se nachází na obecním úřadě v zasedací síni, uvedla, že do soboty 9. října chvíli před 12. hodinou již odvolilo 67 % voličů. "Dnes ale lidé chodí míň, než včera," myslí si. Včera dokonce čtyři lidé čekali na otevření volební místnosti.

V knihovně v Boršově nad Vltavou, kde se nachází v obci volební okrsek č. 1, odvolilo podle předsedkyně volební komise Jaroslavy Miklíková k sobotní 12. hodině 64,7 procent voličů. "Více chodili včera, to se tu netrhly dveře," vypráví Jaroslava Miklíková a pokračuje: "Dva tři lidé čekali až otevřeme, ale další chodili průběžně až do dvaadvacáté hodiny." K žádnému incidentu ve volební místnosti nedošlo. "Všechno u nás bylo v pořádku," říká. S volební schránkou za voličem vyrazili jednou. Nejstarší byl zřejmě pětadevadesátiletý volič.

Ve Vitíně se v půl deváté voliči museli postavit i do fronty před malou volební místností na obecním úřadu. Podle místopředsedkyně komise Aleny Schönbekové byla za pátek volební účast 50% a celkově je větší než jindy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.